lopás

Mit tehetünk, ha ellopták az okostelefonunkat?

Nem csak egy eszköz veszett el – a lopás az adatainkat is veszélybe sodorja. A modern okostelefon nemcsak egy kommunikációs eszköz, hanem a bankszámlánk, a fotóalbumunk és a személyes adataink tárháza is egyben. A lopás esetén ezek mind illetéktelen kezekbe kerülhetnek, ha nem cselekszünk időben.
Évente több millió okostelefon tűnik el lopás vagy rablás következtében világszerte, és Magyarország sem kivétel. A leggyakoribb helyszínek a tömegközlekedés, a bevásárlóközpontok és a szórakozóhelyek – vagyis pontosan azok a helyek, ahol a legtöbb időt töltjük. Ha mégis megtörténik a baj, az első reakció sokszor a pánik, holott ilyenkor pontosan az ellenkező hozzáállásra van szükség: higgadt, gyors és sorrendben elvégzett cselekvésre.

A telefon ellopása az adatainkat is veszélybe sodorja.

A jó hír az, hogy a modern okostelefon-ökoszisztémák komoly védelmi eszközöket kínálnak – de ezek csak akkor működnek hatékonyan, ha előre aktiváltuk őket, és tudjuk, hogyan kell használni őket.

Mit tegyünk ha ellopták a telefonunkat, és milyen sorrendben?

A következő lépéseket lehetőleg ebben a sorrendben érdemes elvégezni:

  • A telefon helyzetének meghatározása és zárolása az első és legfontosabb teendő. Androidon a Google Eszközkeresőn keresztül, iOS-en az iCloud Eszközkeresőn keresztül valós időben nyomon követhetjük a telefon helyzetét – feltéve, hogy az eszköz be van kapcsolva és internetkapcsolattal rendelkezik. Ha úgy ítéljük meg, hogy a telefon visszaszerzésére nincs reális esély, azonnal zároljuk le távolról, és jelenítsünk meg rajta egy üzenetet a megtaláló számára. Ez megakadályozza, hogy a tolvaj hozzáférjen az adatainkhoz.
  • A banki alkalmazások és fiókjaink zárolása szintén azonnali teendő. Ha a telefonunkon banki app volt telepítve, azonnal hívjuk fel a bank ügyfélszolgálatát, és kérjük a mobilbanki hozzáférés felfüggesztését. Emellett érdemes az e-mail-fiókunk jelszavát is megváltoztatni egy másik eszközről, mivel az e-mail-hozzáférés sok más fiókhoz is kaput nyithat.
  • A távoli adattörlés az utolsó védelmi vonal. Ha biztos, hogy a telefon nem kerül vissza hozzánk, és az adataink biztonsági mentése rendben van, a gyári visszaállítás távolról elvégezhető – mind a Google Eszközkeresőn, mind az iCloud-on keresztül. Ez törli az összes személyes adatot, fotót, jelszót és alkalmazást a készülékről. Fontos tudni, hogy ez visszafordíthatatlan lépés, és utána a telefon helyzetét sem lehet tovább követni.

Mikor és hogyan tegyünk feljelentést?

A rendőrségi feljelentés megtétele több szempontból is fontos. Egyrészt szükséges lehet a biztosítói kárbejelentéshez, másrészt növeli – ha kis mértékben is – a telefon visszaszerzésének esélyét. A feljelentéshez szükség lesz a telefon IMEI-számára, amely a legtöbb készüléknél a doboz oldalán vagy a számlán szerepel, és amelyet érdemes előre feljegyezni. Az IMEI segítségével a rendőrség kérheti a szolgáltatótól a készülék letiltását, amely után a telefon semmilyen hálózaton nem lesz használható.

A lopás stresszes helyzet, de a helyes sorrendben elvégzett lépésekkel minimalizálhatjuk a kárt. Zároljuk le a telefont távolról, értesítsük a bankot, változtassuk meg a legfontosabb jelszavakat, és ha szükséges, töröljük az adatokat. Ezután tegyünk feljelentést a rendőrségen az IMEI-számmal. A legjobb felkészülés azonban megelőzés: aktiváljuk előre a Találja meg eszközömet funkciót, és rendszeresen készítsünk biztonsági mentést – akkor lopás esetén sem érhet minket teljes meglepetés.

