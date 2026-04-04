Ezt soha ne tegyük a mobilunkkal, ha fontosak az adataink!

A nyilvános wifi-hálózatok ma már szinte mindenhol elérhetők: repülőtereken, kávézókban, bevásárlóközpontokban és szállodákban egyaránt. Első pillantásra praktikus megoldásnak tűnnek, különösen akkor, ha a mobiladatkeretünk végéhez közeledünk. Csakhogy ezek a hálózatok komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek a telefonunk számára, és egyetlen figyelmetlenség elegendő ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a legérzékenyebb személyes adatainkhoz.

Vigyázzunk, mert a mobiltelefonos csalók is sok pénzt húzhatnak ki a zsebünkből! Akár egy nyilvános hálózat is elég lehet hozzá!

Miért veszélyes a nyilvános hálózat?

A nyilvános wifi-hálózatok legnagyobb problémája, hogy általában titkosítatlanok, vagy csak minimális védelemmel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon a hálózaton bárki, aki megfelelő eszközzel rendelkezik, láthatja, milyen adatokat küldünk és fogadunk. Az úgynevezett „man-in-the-middle" támadások során a hackerek a felhasználó és a szerver közé ékelődnek, és úgy olvassák el az adatforgalmat, hogy mi semmit sem veszünk észre belőle. Különösen veszélyes ez akkor, ha banki alkalmazást használunk, bejelentkezési adatokat adunk meg, vagy e-maileket olvasunk.

A hamis hálózatok csapdája

Nem minden nyilvános wifi-hálózat az, aminek látszik. A támadók könnyen létrehozhatnak egy olyan hálózatot, amelynek neve szinte megkülönböztethetetlen a valóditól – például „Airport_Free_WiFi" vagy „CafeNet" helyett „CafèNet". Ha csatlakozunk egy ilyen hálózathoz, a teljes adatforgalmunk közvetlenül az elkövető eszközén halad át. Érdemes ezért mindig megerősíteni a személyzettel, hogy pontosan mi a hivatalos hálózat neve, mielőtt csatlakoznánk.

Mit ne csináljunk nyilvános hálózaton?

Vannak olyan műveletek, amelyeket nyilvános wifi-n semmi esetre sem ajánlott elvégezni:

Online bankolás és vásárlás: Bankkártya-adatok és belépési jelszavak megadása nyilvános hálózaton rendkívül kockázatos.

E-mail, közösségi média vagy munkahelyi rendszerek elérése szintén kerülendő.

Érzékeny dokumentumok megnyitása vagy küldése: Szerződések, személyes adatok, jelszavak megosztása titkosítatlan kapcsolaton keresztül súlyos következményekkel járhat.

Hogyan védjük meg a telefonunkat és saját magunkat?

A legjobb megoldás, ha nyilvános hálózaton VPN-t (virtuális magánhálózatot) használunk. A VPN titkosítja a teljes adatforgalmat, így még akkor sem olvasható el, ha valaki megpróbálja lehallgatni. Számos megbízható VPN-alkalmazás érhető el okostelefonra, amelyek beállítása csupán néhány percet vesz igénybe. Ha éppen nincs VPN-ünk, érdemesebb a mobiladat-kapcsolatot használni, mint kockázatot vállalni. Ezen kívül érdemes kikapcsolni a wifi automatikus csatlakozási funkcióját, hogy a telefonunk ne kapcsolódjon ismeretlen hálózatokhoz a tudtunk nélkül.