Ezt soha ne tegyük a mobilunkkal, ha fontosak az adataink!

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

2026. április 04. 14:59
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nyilvános hálózatok kényelme mögött komoly biztonsági kockázatok húzódnak, amelyekről a legtöbben nem is tudnak. Nem kell hozzá különleges tudás a támadóknak – csak egy nyilvános hálózat és egy védtelen telefon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
biztonsági kockázata hamis hálózatok csapdájawifihálózat

A nyilvános wifi-hálózatok ma már szinte mindenhol elérhetők: repülőtereken, kávézókban, bevásárlóközpontokban és szállodákban egyaránt. Első pillantásra praktikus megoldásnak tűnnek, különösen akkor, ha a mobiladatkeretünk végéhez közeledünk. Csakhogy ezek a hálózatok komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek a telefonunk számára, és egyetlen figyelmetlenség elegendő ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a legérzékenyebb személyes adatainkhoz.

hacker csaló mobiltelefon utazás
Vigyázzunk, mert a mobiltelefonos csalók is sok pénzt húzhatnak ki a zsebünkből! Akár egy nyilvános hálózat is elég lehet hozzá!

Miért veszélyes a nyilvános hálózat?

A nyilvános wifi-hálózatok legnagyobb problémája, hogy általában titkosítatlanok, vagy csak minimális védelemmel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon a hálózaton bárki, aki megfelelő eszközzel rendelkezik, láthatja, milyen adatokat küldünk és fogadunk. Az úgynevezett „man-in-the-middle" támadások során a hackerek a felhasználó és a szerver közé ékelődnek, és úgy olvassák el az adatforgalmat, hogy mi semmit sem veszünk észre belőle. Különösen veszélyes ez akkor, ha banki alkalmazást használunk, bejelentkezési adatokat adunk meg, vagy e-maileket olvasunk.

A hamis hálózatok csapdája

Nem minden nyilvános wifi-hálózat az, aminek látszik. A támadók könnyen létrehozhatnak egy olyan hálózatot, amelynek neve szinte megkülönböztethetetlen a valóditól – például „Airport_Free_WiFi" vagy „CafeNet" helyett „CafèNet". Ha csatlakozunk egy ilyen hálózathoz, a teljes adatforgalmunk közvetlenül az elkövető eszközén halad át. Érdemes ezért mindig megerősíteni a személyzettel, hogy pontosan mi a hivatalos hálózat neve, mielőtt csatlakoznánk.

Mit ne csináljunk nyilvános hálózaton?

Vannak olyan műveletek, amelyeket nyilvános wifi-n semmi esetre sem ajánlott elvégezni:

  • Online bankolás és vásárlás: Bankkártya-adatok és belépési jelszavak megadása nyilvános hálózaton rendkívül kockázatos.
  • Bejelentkezés fontos fiókokba: E-mail, közösségi média vagy munkahelyi rendszerek elérése szintén kerülendő.
  • Érzékeny dokumentumok megnyitása vagy küldése: Szerződések, személyes adatok, jelszavak megosztása titkosítatlan kapcsolaton keresztül súlyos következményekkel járhat.

Hogyan védjük meg a telefonunkat és saját magunkat?

A legjobb megoldás, ha nyilvános hálózaton VPN-t (virtuális magánhálózatot) használunk. A VPN titkosítja a teljes adatforgalmat, így még akkor sem olvasható el, ha valaki megpróbálja lehallgatni. Számos megbízható VPN-alkalmazás érhető el okostelefonra, amelyek beállítása csupán néhány percet vesz igénybe. Ha éppen nincs VPN-ünk, érdemesebb a mobiladat-kapcsolatot használni, mint kockázatot vállalni. Ezen kívül érdemes kikapcsolni a wifi automatikus csatlakozási funkcióját, hogy a telefonunk ne kapcsolódjon ismeretlen hálózatokhoz a tudtunk nélkül.

A nyilvános wifi-hálózatok kényelme csábító, de az adatbiztonság szempontjából komoly kockázatot jelentenek. Ha nem akarjuk, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a bankszámlánkhoz, jelszavainkhoz vagy személyes üzeneteinkhez, kerüljük az érzékeny műveletek elvégzését nyilvános hálózaton – vagy használjunk VPN-t, amely hatékony védelmet nyújt ezekkel a fenyegetésekkel szemben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!