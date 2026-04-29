Váratlanul megjelent a halott férfi a saját temetésén

A technológia már a temetések forgatókönyveit is képes újraírni, már ha van erre igény és anyagi lehetőség. A 78 éves Pam Cronrath közel hatvan évnyi házasságot követően tavaly veszítette el a férjét, ám előtte megígérte neki, hogy emlékezetessé teszi majd valahogy a temetését. Viszont arra még ő sem számított, hogy néhai férje duplán lesz jelen a saját búcsúztatóján.

Ledöbbentette Bill Cronrath hologram változata a temetésén megjelent gyásznépet

Fotó: Proto Hologram

A Washington állami Wenatchee kisvárosában élő nő eredetileg olyan 2000 dollár büdzsét szánt a búcsúztató rendkívüli részére, végül legalább 10-15× volt drágább az attrakció. Viszont nem véletlenül, a Proto Hologram és Hyperreal cégek együttműködésével létrehozta Bill élethű digitális másolatát, ami jóval ambiciózusabb volt az eredeti elképzeléseknél.

A gyásznép előtt hologram formában megjelent az elhunyt, majd a felesége által megírt és megrendezett kérdezz-felelekkel búcsúzott a megjelentektől, ez egy beszélgetésnek tűnt Bill és a felesége között.

Az emberek őszintén megdöbbentek, sokan egyáltalán nem értették, hogy mi történik

– mesélte a hologram feltűnésére adott reakciókat az özvegy.

A körülbelül kétszáz fős gyásznép java nem volt beavatva, hogy mi lesz a szertartás szokatlan látványossága.

Egy konferencia adta a temetéskor használt ötletet

A halott férjének hologram formában való megjelenítését egy pár évvel korábbi konferencia inspirálta, Pam ezen egy orvost látott holografikus megjelenítéssel. Bill digitális mását a róla készült képek és videófelvételek alapján, mesterséges intelligenciával hozták létre a szertartást műszakilag lehetővé tett cégek.

Szakértők nem feltétlenül tartják rossznak a rendkívüli szertartást, azonban figyelmeztettek, hogy kiszabadulhat a szellem a palackból: nem szabad hagyni és elfogadni, hogy az ötletben az üzleti potenciált meglátottak nyerészkedni kezdjenek mások gyászából.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!