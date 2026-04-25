Kikapcsolt állapotban is figyel az okostévénk? Megnéztük, mennyi igaz ebből

Az okostévék körüli adatvédelmi aggodalmak nem légből kapottak. Az elmúlt években több nagy gyártót – köztük a Samsungot, az LG-t és a Vizót – értek bírságok vagy vizsgálatok adatgyűjtési gyakorlatuk miatt, és a téma azóta sem veszített aktualitásából. De vajon pontosan mi történik a tévénkkel akkor, amikor megnyomjuk a kikapcsológombot?

A mai okostévék már nem csupán megjelenítik a tartalmat, hanem folyamatosan tanulnak a nézési szokásainkból.

A válasz az, hogy attól függ, mit értünk kikapcsolt állapoton. A legtöbb modern okostévé nem kapcsol le teljesen, hanem egy úgynevezett készenléti állapotba kerül – hasonlóan ahhoz, ahogy egy laptop sem alszik el teljesen, csupán mélyen szunnyad.

Mi történik valójában, amikor kikapcsoljuk a tévét?

A legfontosabb dolgok, amelyek a háttérben zajlanak:

A készenléti állapot nem jelent teljes leállást. A legtöbb okostévé kikapcsolt állapotban is fenntartja az internetkapcsolatát, fogadja a szoftverfrissítéseket, és előkészíti a következő bekapcsolást. Ez önmagában nem jelent megfigyelést, de azt igen, hogy a készülék sosem teljesen inaktív – és ha valamilyen szoftverhibán vagy biztonsági résen keresztül illetéktelen hozzáférés jön létre, az kikapcsolt állapotban is fennállhat.

A beépített mikrofon egyes modelleken készenléti állapotban is aktív maradhat, ha a hangvezérlés be van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy a tévé folyamatosan figyel az aktiváló szóra – például a „Hey Google" vagy „Alexa" parancsra. Bár a gyártók állítása szerint ezek a rendszerek csak az aktiváló szó elhangzásakor kezdik el feldolgozni és továbbítani a hangot, biztonsági kutatók több alkalommal is kimutatták, hogy a határvonal nem mindig éles.

A kamera – ha van ilyen a tévében – általában nem aktív kikapcsolt állapotban, és a legtöbb modellen fizikai takarófedéllel is rendelkezik. Ez az egyik kevésbé aggasztó terület, bár a beépített kamerával rendelkező modelleknél érdemes ellenőrizni, hogy a kamera mikor és milyen feltételek mellett aktiválódhat.

Mit tehetünk a valódi adatvédelmünk érdekében?

A leghatékonyabb megoldás, ha a tévét nem csupán a távirányítóval kapcsoljuk ki, hanem a hálózati csatlakozásról is leválasztjuk – ezt a legegyszerűbben egy okos konnektor segítségével automatizálhatjuk. Emellett érdemes a beállításokban kikapcsolni a hangvezérlést, ha nem használjuk rendszeresen, valamint letiltani az ACR technológiát és a személyre szabott reklámokat – ezekről a korábbi cikkünkben részletesen írtunk. Ha a tévében kamera is van, érdemes fizikailag letakarni, amikor nem használjuk a videóhívás funkciót.