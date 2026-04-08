Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kutya

Kutyáknak és macskáknak szánt tévécsatorna indult

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Állítólag erre vágynak a gondos gazdik. Kétharmaduk bekapcsolva hagyja a házi kedvence számára a tévét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyamacskaTencenttévéadás

A házi kedvenceket tartók jellemzően társakként és családtagokként tekintenek a kutyáikra és a macskáikra, akiknek a legjobb egészséget és életminőséget szeretnék biztosítani. Most új szintre hágott a kiszolgálásuk, elindult Kínában az első kifejezetten kutyáknak és macskáknak szánt tévéadás.

Relaxáló és élénkítő adást is kínál a házi kedvenceknek szánt tévéadás
Fotó: Samantha Jean / Unsplash

A Tencent Video havidíjas szolgáltatásban elérhető, felár nélküli PetTV csatorna napi huszonnégy órában működik, a tartalmait pedig háziállatok lekötésére szánják, amíg haza nem érnek a gazdijaik. 

A techcég szerint az adta az ötletet, hogy a városokban élő, kínai gazdik kétharmada bekapcsolva hagyja a tévét az otthonának elhagyásakor, hátha így kevésbé unatkozik és érzi magát egyedül a házi kedvence.

Műszakilag is különleges a tévéadás

A Tencent szerint a csatorna célja, hogy nonstop „boldogságközpont” legyen a lakásban egyedül maradt kutyák és macskák számára. A csatorna tudatosan igazodik az állatok érzékelési sajátosságaihoz: a tartalmat speciálisan hangolt színekkel, képfrissítési sebességgel és hangfrekvenciákkal állítják össze, mert azok állítólag jobban megfelelnek az állatok számára.

Az adás hangulatonként is testre szabható: a relaxációs verziója nyugtató képsorokkal és könnyű zenével próbál segíteni az állatok szorongásán, míg az ösztönző változata szellemi aktivitásra és játékosságra sarkallja a négylábú nézőket.

Egyelőre nem világos, hogy mennyi értelme van a PetTV adásainak, semmiféle tudományosan megalapozott kutatás sincs a tartalmainak állatokra gyakorolt hatásairól.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
