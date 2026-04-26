Valóban káros éjszakára töltőn hagyni a telefont?

A kérdés évek óta visszatér: biztonságos-e éjszakára töltőn hagyni a telefont? A rövid válasz: a modern okostelefonok esetén nem okoz azonnali kárt – de a hosszú válasz már árnyaltabb. Ahhoz, hogy valóban megértsük, mi történik a telefon belsejében töltés közben, érdemes egy pillanatra megvizsgálni, hogyan működik a lítiumion-akkumulátor.

Van, amin mégis érdemes változtatni – a töltés optimalizálása meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát

A mai okostelefonok szinte kivétel nélkül lítiumion vagy lítiumpolimer akkumulátorral rendelkeznek. Ezek az akkumulátorok nem igénylik, hogy teljesen lemerüljenek töltés előtt, és a túltöltéssel szemben is védekeznek: a telefon belső vezérlőelektronikája automatikusan leállítja a töltést, amikor az akkumulátor eléri a 100 százalékot. Ebből a szempontból tehát az éjszakai töltés valóban nem jelent közvetlen veszélyt.

Mi az, ami mégis árthat az akkumulátornak?

A hosszú távú akkumulátor-egészséget befolyásoló tényezők, amelyekre érdemes odafigyelni:

A 100 százalékon tartás hosszú ideig mégis megviseli az akkumulátort. Bár a telefon leállítja a töltést 100 százaléknál, egy idő után – ahogy az akkumulátor természetes önkisülése megkezdődik – újra aktiválódik a töltés, hogy fenntartsa a teli szintet. Ez az állandó töltés-leállítás ciklus hosszú távon gyorsítja az akkumulátor kapacitásának csökkenését. A lítiumion-akkumulátorok számára az ideális töltöttségi szint 20 és 80 százalék között van.

A hő az akkumulátor legnagyobb ellensége. Ha éjszaka töltés közben a telefon takaró alatt, párna alatt vagy tok nélkül forró felületen van, a megemelkedett hőmérséklet gyorsítja az akkumulátor degradációját. A töltést mindig szellős, hűvös felületen végezzük – lehetőleg ne az ágyon.

A gyors töltés rendszeres használata szintén nagyobb hőterheléssel jár. A mindennapi gyors töltés ugyan kényelmes, de hosszú távon gyorsabban csökkenti az akkumulátor kapacitását, mint a lassabb, éjszakai töltés. Ha van rá lehetőség, érdemes váltogatni a kettő között.

Mit kínálnak a gyártók az éjszakai töltés problémájának megoldására?

A jó hír az, hogy a legtöbb modern okostelefon már beépített megoldással rendelkezik az éjszakai töltés optimalizálására. Az iOS Optimalizált töltés funkciója megtanulja a napi szokásainkat, és szándékosan lassítja a töltést 80 százalék felett, hogy csak közvetlenül ébredés előtt érje el a 100 százalékot. Az Android rendszerű készülékek közül a Samsung, a Google Pixel és sok más gyártó szintén kínál hasonló okos töltési módot a beállításokban. Ha ilyen funkció elérhető a telefonunkon, mindenképpen érdemes bekapcsolni.