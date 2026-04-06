Rossz hírt kaptak a közutak sebességkorlátozásait rugalmasan kezelő autósok és fuvarozók, az amerikai Colorado államban egyre terjed az átverhetetlen traffipax. A klasszikus sebességfigyelő kamerák könnyen átejthetőek azzal, hogy az autósok jelentgetik a pozíciójukat például a Waze appon keresztül, így a közelükbe érve csak le kell lassítani a megengedett sebességre, és máris nincs bírság.

Nincs olyan trükk, amivel átverhetőek volnának az újmódi traffipaxok

Fotó: Jaguar

Ezzel szemben a Coloradóban terjedő rendszert legfeljebb azok verik át, akik képesek az idő manipulációjára. A rendszer végtelenül egyszerű, semmiféle mesterséges intelligenciásnak mondott bűvésztrükköt sem tud, általános iskolai szintű matematikát és fizikát használva működik.

Kiszámítja a traffipax az autósok átlagsebességét

Az újmódi traffipaxok kamerái nem az előttük felbukkanó járművek sebességét mérik, hanem csak azonosítják az autókat és rögzítik a felbukkanásuk precíz időpontját.

A figyelt útszakaszok mentén több kamera is ki van téve. Az autók előttük való felbukkanása között eltelt időből kiszámítható az átlagsebesség, hiszen ismert a két kamera közti távolság.

Tévedés csak akkor történhet, ha időközben megálltak valahol a járművek. Viszont ez csökkenteni fogja az állítólagos átlagsebességüket, azaz nem tud tévesen bírságokat osztogatni a rendszer. Annak pedig nincs értelme, hogy a bírság elkerülése érdekében a gyorshajtók percekre leálljanak az út szélére, hiszen így felesleges volt megsérteniük a sebességkorlátozást, nem érnek előbb a céljukhoz.

Az átlagsebességes traffipaxok által lefülelt gyorshajtók Coloradóban univerzálisan 75 dolláros bírságot kapnak, pontlevonás nincs. A bírságot az autó tulajdonosának kell kifizetnie, teljesen függetlenül attól, hogy ki vezette a szabálysértéskor a járművet.

