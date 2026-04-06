Csúfos kudarc lett az intelligens traktor

Az amerikai Monarch Tractor három éve robbant be a köztudatba az elektromos, önvezető, mesterséges intelligenciás traktorjával. A startup értékelése akkoriban meghaladta a félmilliárd dollárt, és több mint 240 millió dollár befektetői tőkét gyűjtött össze, gyorsan a MI mezőgazdaságban való használatának egyik posztergyerekévé vált.

Valós életbeli körülmények között totális bukásnak bizonyult a Monarch mesterséges intelligenciásnak mondott, önvezető traktora

Mára azonban a cég romokban hever: a tavalyi év végén elbocsátotta az összes dolgozóját, márciusban pedig kiürítette a székhelyét. Hivatalos közlemény még nem jött, de teljesen egyértelmű, hogy csődbe ment a startup.

Egyszerűen nem működött az MI-vel hajtott traktor

A Monarch technológiája nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Patrick O'Connor kaliforniai borász három éven át tesztelte a cég traktorját a szőlőbirtokán, a tapasztalatai pedig lesújtóak, most hogy végre teljesen őszinte lehet a tisztelt publikummal.

A borász egy instagramos videója szerint a mesterséges intelligenciás traktor teljesen csődöt mondott, egy idő után már képtelen volt komolyan vehető munkát találni a gép számára. Emellett önvezető módban veszélyesnek vélte, senkit nem engedett volna a közelébe, ha emberi munkaerőt kiváltva tényleg magától kellett volna dolgoznia a birtokon.

A borász elmondta, hogy a traktor elvileg ígéretes megoldás lett volna a vegyszeres gyomirtás kiváltására, de a hidraulikája rendkívül szeszélyesnek bizonyult, és az automatikus sorkövetése sem működött, állandóan belehajtott a szőlőtőkéibe. Az önvezető funkciója sosem volt olyan jó, hogy állandó emberi felügyelet nélkül működhessen, viszont ha amúgy is ülnie kell valakinek a traktor fülkéjében, akkor mi értelme van az egésznek.

A problémák miatt O'Connor ma már csak vontatásra és egy csatolmánnyal tűzifa hasogatására használja a Monarch traktorját, másra nem jó.

Egy 200 millió dolláros kuglihasító

– összegezte a mesterséges intelligenciás traktorjának valódi képességeit a borász.

Tavaly szeptemberben több traktorkereskedő is pert indított a Monarch ellen hibás termékek szállítása, továbbá az önvezető képességekkel kapcsolatos félrevezető állítások miatt, azaz nem O'Connor az egyetlen, aki megégette magát a mesterséges intelligenciás traktorral.

A gyártó tagadta a vádakat, a mostani csődjével pedig jó esély van rá, hogy egy fillért kártérítést sem látnak majd a traktorból vásárolt gazdák és kereskedők.

