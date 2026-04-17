Halálos áldozatot szedett a tűzveszélyes mobilkiegészítő

Kínos botrányba keveredett tavaly áprilisban a Casely kiegészítőgyártó, kénytelen volt tűzveszély miatt visszahívni 429 ezer darab Power Pods (5000 mAh) külső akkuját. Az iPhone mobilok hátlapjára mágneses módszerrel rögzíthető, vezeték nélküli töltést használó akku kapcsán addigra 51 bejelentést kapott az amerikai fogyasztóvédelmi bizottság, túlmelegedés és tűzesetek miatt hat vevő szenvedett kisebb égési sérüléseket.

Az E33A típusszámról ismerhető fel a tűzveszély miatt visszahívott Casely Power Pods akku

Most itt az újabb menet, az amerikai hatóság újból bejelentette ugyanezt a visszahívást, miután az elmúlt évben 28 további panaszt kapott a termék kapcsán. Ráadásul ezúttal nem csak kisebb sérülések történtek, egy 75 éves asszony másodfokú és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a termék meghibásodása miatt, majd meghalt a sérülései által okozott komplikációkban.

Ezen túlmenően egy repülőjáraton is kigyulladt a termék, a tulajdonosa elsőfokú égési sérüléseket szenvedett.

Cseréli a tűzveszélyes akkut a gyártó

A visszahívás továbbra is az „E33A” típusszámú akkut érinti. Az elmúlt egy év incidensei olyanoknál történtek, akik nem értesültek a visszahívásról vagy nem vették azt komolyan. A termékkód a külső akku hátlapján olvasható.

A visszahívott terméket 2022-2024 között árulta a cég, a saját webshopja mellett az Amazonon is kapható volt, továbbá más kereskedések is forgalmazták.

A visszahívásban érintett eszközzel rendelkezők a gyártó webhelyén kérhetnek csereterméket a tűzveszélyes külső akkujuk helyett, a régit pedig a lakhelyük szabályozásának megfelelően le kell adniuk elektronikai hulladékként.

