A lengyelek már humanoid robottal üldözik a vaddisznókat

Folytatják az ijesztgetést a humanoid robotok, az idős kínai nőt a buszmegállóban megrémisztett után most egy lengyel kollégája került a nemzetközi figyelem középpontjába. A világhírnevet hozott videót április 12-én osztotta meg a TikTokon a tulajdonosa, és az látható rajta, hogy az Edward Warchocki névre keresztelt humanoid robot vaddisznókat kerget Varsóban.

Visszakergette az erdőbe a vaddisznókat varsói robothős

A városba bemerészkedett állatok terelésére fegyvertelenül jó eséllyel kevesen vállalkoztak volna, azonban a világító fejű bádogembert annyira nem tudták mire vélni a vaddisznók, hogy inkább felhúzták a nyúlcipőt, sietősen az erdő irányába menekültek előle.

Ez hatalmas mázli volt, hiszen annyi lett volna Edward Warchockinak, ha menekülés helyett a megtámadása mellett döntöttek volna, bár orrok betörésére és mogyorózásra bizonyítottan alkalmas a robot.

Egy vagyonba kerül a vaddisznóhajtó robot

Ugyan a nemzetközi sajtó csak most értesült a humanoid robotról, de Lengyelországban már hírességnek számít. Televíziós műsorokban szerepelt, sporteseményeken szórakoztatta a közönséget, még a parlamentbe is meghívták, ahol fizetésemelést javasolt a biztonsági személyzet számára.

A robot Unitree G1 típus, bruttó 12 millió forint környéki áron hazánkban is megvásárolható.

