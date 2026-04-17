Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

vaddisznó

A lengyelek már humanoid robottal üldözik a vaddisznókat

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Inkább elfutottak a világító fejű bádogember elől. Csak rá ne jöjjenek a vaddisznók, hogy felesleges tőle félni.
vaddisznóUnitreehumanoid robot

Folytatják az ijesztgetést a humanoid robotok, az idős kínai nőt a buszmegállóban megrémisztett után most egy lengyel kollégája került a nemzetközi figyelem középpontjába. A világhírnevet hozott videót április 12-én osztotta meg a TikTokon a tulajdonosa, és az látható rajta, hogy az Edward Warchocki névre keresztelt humanoid robot vaddisznókat kerget Varsóban.

Visszakergette az erdőbe a vaddisznókat varsói robothős
Visszakergette az erdőbe a vaddisznókat varsói robothős
Fotó: edwardwarchocki / TikTok

A városba bemerészkedett állatok terelésére fegyvertelenül jó eséllyel kevesen vállalkoztak volna, azonban a világító fejű bádogembert annyira nem tudták mire vélni a vaddisznók, hogy inkább felhúzták a nyúlcipőt, sietősen az erdő irányába menekültek előle.

Ez hatalmas mázli volt, hiszen annyi lett volna Edward Warchockinak, ha menekülés helyett a megtámadása mellett döntöttek volna, bár orrok betörésére és mogyorózásra bizonyítottan alkalmas a robot.

Egy vagyonba kerül a vaddisznóhajtó robot

Ugyan a nemzetközi sajtó csak most értesült a humanoid robotról, de Lengyelországban már hírességnek számít. Televíziós műsorokban szerepelt, sporteseményeken szórakoztatta a közönséget, még a parlamentbe is meghívták, ahol fizetésemelést javasolt a biztonsági személyzet számára.

@edwardwarchocki

zaganiam dziki do lasu

♬ oryginalny dźwięk - edwardwarchocki

A robot Unitree G1 típus, bruttó 12 millió forint környéki áron hazánkban is megvásárolható.

