Ilyen aljas trükköket használnak az online áruházak, hogy többet költsünk a kelleténél

Az online vásárlás kényelmes, gyors és sokszor valóban olcsóbb, mint a hagyományos bolti alternatíva. Azonban a nagy webáruházak felületét komoly felhasználói viselkedéskutatások alapján tervezik, és minden egyes elem – a színektől a visszaszámláló órákon át a készletre vonatkozó figyelmeztetésekig – azt a célt szolgálja, hogy minél hamarabb és minél többet vásároljunk. Ezek a technikák nem véletlenszerűek, hanem tudatosan alkalmazott pszichológiai eszközök.

Néhány egyszerű szokással és ingyenes eszközzel jelentősen csökkenthetjük a felesleges vásárlások számát.

A jó hír az, hogy aki ismeri ezeket a módszereket, sokkal nehezebb célpont. Nézzük meg, melyek a legelterjedtebb fogások.

A leggyakoribb manipulációs technikák az online vásárlás során

Az alábbi módszerekkel szinte minden nagyobb platformon találkozhatunk:

A mesterséges sürgetés a leghatékonyabb és legelterjedtebb eszköz. A visszaszámláló órák, az „az akció X óra múlva lejár" feliratok és a villogó piros árak mind arra ösztönöznek, hogy ne gondolkodjunk, hanem azonnal cselekedjünk. Valójában ezek az időkorlátok sokszor automatikusan megújulnak, vagy egyáltalán nem tükröznek valós helyzetet. Ha egy termék tényleg érdekel, tegyük a kosárba, de aludjunk rá egyet – másnap szinte biztos, hogy még elérhető lesz.

A hamis leárazás szintén rendkívül elterjedt. Sok esetben a terméket néhány héttel a nagy akció előtt megemelik árban, majd az eredeti magasabb árat áthúzva, „leárazottként" tüntetik fel – miközben a végső ár megegyezik a korábban megszokott normál árral. Ár-összehasonlító oldalakkal és böngészőbővítményekkel visszanézhetjük egy termék ártörténetét, és rögtön kiderül, valódi kedvezményről van-e szó.

A mesterséges készlethiány szintén bevett módszer. A „csak 2 db van raktáron" vagy „12-en nézik most ezt a terméket" típusú üzenetek a hiány és a verseny érzetét keltik, ami sürget minket a döntésben. Ezek az adatok sokszor valósak ugyan, de a hangsúlyozásuk célja nem a tájékoztatás, hanem a nyomásgyakorlás.

Hogyan vásároljunk tudatosabban?

Az egyik leghasznosabb szokás a 24 órás várakozási szabály: ha valamit meg szeretnénk venni, de nem feltétlenül sürgős, várjunk egy napot. Ez az egyszerű fogás rengeteg impulzusvásárlástól megóv, és sokszor kiderül, hogy a „most vagy soha" érzés teljesen alaptalan volt. Emellett érdemes árfigyelő szolgáltatásokat használni, amelyek értesítenek minket, ha egy termék ára valóban csökken – így nem kell folyamatosan ellenőrizni az oldalakat, és valódi akciónál sem maradunk le.