Elképesztő! Feltalálták a vérnyomásmérő pólót

A magas vérnyomást gyakran csendes gyilkosként emlegetik, mert sokáig tünetmentes maradhat, miközben súlyos betegségekhez vezethet. Kezeletlen esetben szívrohamot, stroke-ot vagy vesebetegséget is okozhat, ezért kulcsfontosságú a korai felismerés.

Testre simuló kialakítást kapott a vérnyomásmérő funkcióval ellátott póló

Fotó: National University of Singapore

A jelenlegi mérési módszerek azonban nem hatékonyak. A hagyományos vérnyomásmérők kellően megbízhatóak, de csak időszakos adatokat szolgáltatnak, miközben a vérnyomás napközben folyamatosan változik. Az elektronikai gyártók jelenleg okosórákkal próbálnak vérnyomást mérni, de ezek esetében számos tényező miatt nagy a megbízhatatlan adatrögzítés esélye.

A pólóba épített vérnyomásmérő lehet a megoldás

A Szingapúri Nemzeti Egyetem kutatócsapata most új módszerrel állt elő, amely ötvözné a megbízhatóságot a kényelmes és folyamatos mérési lehetőséggel. A kutatók ruhába építhető érzékelői nem rendelkeznek akkumulátorral, egy különleges vezetőcsíkon keresztül, vezeték nélkül kapják az áramot a közelben lévő eszközökről, például mobilról.

Terhelés alatt is képes precízen mérni a vérnyomást

A rendszer ultravékony, bőrre tapadó szenzorokat használ, amelyek valós időben figyelik a test jeleit. A működéshez szükséges energia és a szenzoros adatok továbbítása jelentősen eltérő frekvenciákon történik, hogy megbízható és interferenciától mentes legyen az áramellátás és az adatjelentés.

A kutatók szerint a találmányuk precízen képes mérni a vérnyomást, ráadásul nem csak nyugalmi állapotban, hanem fizikai aktivitások végzésekor is. Az utóbbi hatalmas előny, hiszen terheléskor nagyon nehéz megbízható vérnyomásmérést végezni a konvencionális eszközökkel.

A póló jelenlegi prototípusa csak a kezdet, a kutatók szerint a jövőben más egészségügyi adatok, például pulzus vagy alvási minták követésére is képessé tehető, sokcélú eszközzé válhat az életjelek megbízható figyelésében.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!