Több magánélet, kevesebb kockázat – ezt nyújtja a csevegőprogram új funkciója

A WhatsApp az egyik legelterjedtebb üzenetküldő alkalmazás a világon, mégis volt egy régóta hiányolt funkciója: a telefonszám nélküli használat lehetősége. Ez hamarosan megváltozik. A Meta tulajdonában lévő platform most vezeti be az egyedi felhasználónevek rendszerét, amellyel a Telegramhoz és a Signalhoz hasonlóan mi magunk választhatunk egy egyedi nevet, és ezen keresztül is elérhetővé válhatunk mások számára.

A WhatsApp felhasználónév funkciója régen várt előrelépés az adatvédelem terén.

Fotó: Brett Jordan / Unsplash

A változás különösen azok számára jelent előrelépést, akik csoportokban aktívak, vagy rendszeresen adnak meg elérhetőséget ismeretlenebb ismerősöknek – hiszen eddig ezekben az esetekben a telefonszám automatikusan láthatóvá vált mindenki számára.

Mit kell tudni a Whatsapp új felhasználónév funkciójáról?

A legfontosabb tudnivalók, mielőtt beállítanánk a saját nevünket:

A felhasználónévre vonatkozó szabályok kötöttek. A választott név 3 és 35 karakter közé kell essen, csak kisbetűket, számokat, pontokat és aláhúzásjeleket tartalmazhat. Nagybetűk és különleges karakterek nem engedélyezettek. Ez egyrészt az olvashatóságot szolgálja, másrészt megakadályozza, hogy valaki megtévesztő vagy visszaélésre alkalmas nevet regisztráljon.

A felhasználónév-kulcs egy opcionális, de hasznos biztonsági funkció. Ha aktiváljuk, egy négyjegyű kódot rendelünk a nevünkhöz, amelyet meg kell adni ahhoz, hogy ismeretlen személyek írhassanak nekünk. Ez extra védelmet jelent a kéretlen megkeresések ellen.

A Meta-platformokkal való összekapcsolás lehetősége is a tervek között szerepel. A WhatsApp felhasználónevünk a jövőben esetleg összeköthetővé válik az Instagram- vagy Facebook-fiókunkkal, így egy egységes digitális azonosítót használhatunk több platformon.

Mikor és hogyan érhetjük el a funkciót?

A bevezetés jelenleg fokozatosan zajlik, és egyelőre csak azok számára elérhető, akik a WhatsApp legújabb verzióját telepítették. Ha a funkció már aktív a készülékünkön, a WhatsApp beállításaiban a profilunknál találjuk meg a felhasználónév létrehozásának lehetőségét. Ha még nem jelent meg, érdemes ellenőrizni, hogy az alkalmazás naprakész-e, és türelmesen megvárni, amíg a funkció a mi fiókunkhoz is eljut.