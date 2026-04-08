Vigyázat! A WhatsApp-os befektetési csaláson rengeteg pénze elúszhat!

A német szövetségi pénzügyi felügyeleti hatóság, a BaFin nemrég figyelmeztetést adott ki egy WhatsApp-on terjedő befektetési csalással kapcsolatban, amely egyre több embert ejt csapdába. A módszer első ránézésre teljesen ártatlannak tűnik: egy ismeretlen felveszi a kapcsolatot, tőzsdei tanácsokat oszt meg, és meghív egy WhatsApp-csoportba, ahol állítólagos szakértők adnak befektetési tippeket.

A valóságban azonban szó sincs sem szakértőkről, sem valódi befektetésekről. A cél egyetlen dolog: minél több pénzt kicsalni a gyanútlan áldozatokból.

Hogyan működik a módszer lépésről lépésre?

A befektetési csalás felépítése rendkívül tudatos és jól bevált:

Az első lépés a bizalomépítés. A bűnözők valódi, ismert cégek nevével és vezető munkatársaik személyazonosságával visszaélve lépnek kapcsolatba az áldozatokkal. A BaFin által vizsgált esetben az FPM Frankfurt Performance Management AG nevét és egyik igazgatójának kilétét lopták el. A cég saját weboldalán is figyelmeztet: semmilyen kapcsolatban nem áll egyetlen WhatsApp-csoporttal sem.

A második lépés a látszólagos nyereség felmutatása. A befizetések fogadására külön applikációt – a vizsgált esetben az „FPM MIN" nevű alkalmazást – használnak, amely eleinte pozitív hozamokat mutat. Ezek a nyeremények azonban nem léteznek, csupán arra szolgálnak, hogy további befizetésekre ösztönözzék az áldozatot.

A harmadik lépés a pénz visszatartása. Amikor az áldozat vissza szeretné venni a befektetett összeget, késlekedéssel, újabb feltételekkel és pótlólagos befizetési kérelmekkel találja szembe magát – ez a befektetési csalások klasszikus és visszatérő mintája.

Mit tegyünk, ha WhatsApp-os csalással találkozunk?

A szakértő azt javasolja, hogy váratlan befektetési ajánlatoknál – különösen, ha azok üzenetküldő alkalmazásokon keresztül érkeznek – mindig legyünk óvatosak. Mielőtt bármilyen összeget utalnánk, érdemes ellenőrizni, hogy az adott pénzügyi szolgáltató rendelkezik-e hivatalos engedéllyel. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank nyilvános nyilvántartásában lehet ezt megtenni. Ha már utaltunk pénzt, azt azonnal jelentsük a bankunknak, és tegyünk feljelentést a rendőrségen – minél hamarabb cselekszünk, annál nagyobb az esély a kár mérséklésére.