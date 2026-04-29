Tényleg jobb lesz a wifi ettől az egyszerű trükktől?

A nyomtatók lakásokból való széles körű kiutálását követően sokak számára a wifi router vált az első számú elektronikai közellenséggé, hiszen a lassú átviteli sebességek, az akadozó videóhívások és streaming tartalmak pillanatok alatt frusztrálttá teszik a felhasználókat. A probléma leghatékonyabb megoldását a jelerősítők használata jelenti, ám ezek nem csak pénzbe kerülnek, de áramot is igényelnek, az utóbbi bonyodalmat okozhat az elhelyezésükkor.
Ennek megfelelően állandó az ötletelés, hogy miként lehetne ingyen és egyszerűen jobbá tenni a router jelét. Nemrég már beszámoltunk az alufóliás módszerről, most pedig elkezdett figyelmet kapni a közösségi médiában egy új ötlet, a terjesztői szerint ez ingyen jobb wifi jelerősséget eredményezhet.
Pénzrátétellel gyógyítható a wifi?
A növekvő népszerűségű videók szerint a wifi ingyenes és gyors javításának csodamódszere, hogy pénzérméket kell a router tetejére tenni. Emögött állítólag az a ráció, hogy a fémből készült érmék antennákként működnek, képesek erősíteni a router rádiójelét.
A szakértők nincsenek meggyőződve a módszer hatékonyságáról, állításuk szerint nincs tudományos bizonyíték a működésére.
Feltételezéseik szerint a pénzérmék routerre való rátétele alapvetően semmin sem változtat majd, de a készülék nagy mennyiségű apróval való megkínálása akár ronthatja is a jelet.
Emellett az is negatívan hathat a router teljesítményére és az élettartamára, amennyiben a kísérletezők blokkolják a marék aprójukkal a berendezés szellőzőnyílásait.
A wifi jelének házilagos és ingyenes javítása leginkább azzal érhető el, hogy meg kell próbálni minél közelebb vinni a routert a hozzá csatlakozó eszközökhöz. Óriási eredményt hozhat, ha nincsenek fallal, bútorokkal, vagy akár szobanövényekkel blokkolva a router jelei, ezek drámaian képesek elnyelni a rádióhullámokat.
Az a legjobb, ha szabad rálátás van a router és a hozzá csatlakozó eszközök között, de persze a legtöbb lakásban és házban ez nem oldható meg maradéktalanul.
A pénzérmés trükk kipróbálható, hiszen nincs mit veszíteniük az elkeseredett netezőknek, de az állandó wifi-gondokkal küzdőknek inkább a router máshova helyezésével érdemes kísérletezniük, attól várhatnak valódi eredményt.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!