Tényleg jobb lesz a wifi ettől az egyszerű trükktől?

A nyomtatók lakásokból való széles körű kiutálását követően sokak számára a wifi router vált az első számú elektronikai közellenséggé, hiszen a lassú átviteli sebességek, az akadozó videóhívások és streaming tartalmak pillanatok alatt frusztrálttá teszik a felhasználókat. A probléma leghatékonyabb megoldását a jelerősítők használata jelenti, ám ezek nem csak pénzbe kerülnek, de áramot is igényelnek, az utóbbi bonyodalmat okozhat az elhelyezésükkor.

Újabb csodamódszer bukkant fel a wifi jelerősítés kapcsán, de vajon igaz-e?

Ennek megfelelően állandó az ötletelés, hogy miként lehetne ingyen és egyszerűen jobbá tenni a router jelét. Nemrég már beszámoltunk az alufóliás módszerről, most pedig elkezdett figyelmet kapni a közösségi médiában egy új ötlet, a terjesztői szerint ez ingyen jobb wifi jelerősséget eredményezhet.

Pénzrátétellel gyógyítható a wifi?

A növekvő népszerűségű videók szerint a wifi ingyenes és gyors javításának csodamódszere, hogy pénzérméket kell a router tetejére tenni. Emögött állítólag az a ráció, hogy a fémből készült érmék antennákként működnek, képesek erősíteni a router rádiójelét.

A szakértők nincsenek meggyőződve a módszer hatékonyságáról, állításuk szerint nincs tudományos bizonyíték a működésére.

Feltételezéseik szerint a pénzérmék routerre való rátétele alapvetően semmin sem változtat majd, de a készülék nagy mennyiségű apróval való megkínálása akár ronthatja is a jelet.

Emellett az is negatívan hathat a router teljesítményére és az élettartamára, amennyiben a kísérletezők blokkolják a marék aprójukkal a berendezés szellőzőnyílásait.

A wifi jelének házilagos és ingyenes javítása leginkább azzal érhető el, hogy meg kell próbálni minél közelebb vinni a routert a hozzá csatlakozó eszközökhöz. Óriási eredményt hozhat, ha nincsenek fallal, bútorokkal, vagy akár szobanövényekkel blokkolva a router jelei, ezek drámaian képesek elnyelni a rádióhullámokat.

Az a legjobb, ha szabad rálátás van a router és a hozzá csatlakozó eszközök között, de persze a legtöbb lakásban és házban ez nem oldható meg maradéktalanul.

A pénzérmés trükk kipróbálható, hiszen nincs mit veszíteniük az elkeseredett netezőknek, de az állandó wifi-gondokkal küzdőknek inkább a router máshova helyezésével érdemes kísérletezniük, attól várhatnak valódi eredményt.