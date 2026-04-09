Nem hiszi el, hogy mi tud a Wikipedia mobilappja

Csak most kapott figyelmet egy zseniális funkciója. Térképen böngészhetőek a Wikipedia szócikkekei.
WikipediaiPhoneGoogle Android

Jó eséllyel nem létezik olyan internetező, aki ne használná a világ legnagyobb internetes enciklopédiáját. Viszont óriási érdekesség, hogy a Wikipedia tartalmait a kezdetek óta böngészőn, újabban chatboton keresztüli kereséssel látogatják a specifikus témák iránt érdeklődők. A többségnek talán eszébe sem jutott, hogy a Wikipedia is biztosan rendelkezik Android és iOS mobilappokkal.

Április elsejei tréfa kategória, hogy eddig milyen kevesen tudtak Wikipedia mobilapp térképes keresőjéről
Ennek megfelelően mos teljesen abszurd dolog történt. Egy internetező a közösségi médiában virális szenzációt indítva azzal állt elő, hogy megtalálta az internet legmenőbb funkcióját, méghozzá a Wikipedia mobilapp belsejében.

Térképen bogarászhatóak a Wikipedia cikkei

Neil Agarwal a mobilalkalmazás nyitólapján elérhető „Helyek a közelben” funkcióról beszélt. A helymeghatározás engedélyezését követően egy térkép jelenik meg, amelyen láthatóak a közeli helyek wikipediás szócikkei.

A felhasználók pásztázással, továbbá kicsinyítéssel és nagyítással változtathatják, hogy milyen és mekkora területet néznek a térképen.

A térképes szócikkböngésző egyáltalán nem újdonság, a jelek szerint már vagy tíz éves múltra tekint vissza, csak eddig nem kapott figyelmet, mert arányaiban sokkolóan kevesen telepítik a Wikipedia mobilappját. Az androidos változata csak 50+ millió letöltésnél jár a Play Áruházban, ami nevetségesen kevés a Wikipedia klasszikus netes forgalmához képest.

