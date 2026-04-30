Figyelem! Megszűnik egy olyan program támogatása, ami százmilllió számítógépen fut

A Microsoft eredeti elképzelései szerint tavaly ősszel megszűnt volna a Windows 10 általános terméktámogatása, onnantól a többség által használt Home és Professional változatai nem kaptak volna többé ingyenes biztonsági frissítéseket. Szerencsére megtörtént a sokak által remélt pályamódosítás, a rendkívül magas piaci részesedése miatt a Microsoft úgy döntött, hogy hajlandó bárkinek plusz egy évig ingyen odaadni a biztonsági frissítéseit, ehhez csak pár kattintással be kellett lépni a kiterjesztett támogatási programba.

A memóriaválság kellős közepén szűnhet meg a Windows 10 ingyenes támogatása

Az elmúlt időszak eseményei elterelték a figyelmet a Windows 10-problémáról, azonban francia aktivisták most a rendszer szimbolikus koporsójával sétálva emlékeztettek mindenkit, hogy továbbra is ketyeg az óra.

A Microsoft aktuális álláspontja szerint a biztonsági javítások ingyenes beszerzésének lehetősége 2026. október 13-án megszűnik, a Windows 10-es számítógépeket használók java onnantól kezdve nem kap további biztonsági javításokat az operációs rendszerhez.

Évekkel meghosszabbíttatnák a Windows 10 támogatását

A francia tüntetők azt szeretnék elérni, hogy a Microsoft egészen 2030-ig biztosítson ingyenes biztonsági javításokat a Windows 10 rendszerű számítógépekhez, hogy azok biztonságosan használhatóak maradjanak.

A tüntetők tervezett elavulásnak tartják, hogy az embereknek új számítógépet kelljen vásárolniuk, miközben a jelenlegi hardveresen és szoftveresen is megfelel a céljának.

Ezzel szoros összefüggésben gigantikus pazarlás és környezetszennyezés, hogy még használható PC-k milliói elektronikai hulladékká váljanak, csak mert a negyedévente milliárd dolláros profitokat nyomtató Microsoftnak ez áll az üzleti érdekében.

A StatCounter április adatai alapján a világszerte használt windowsos számítógépek már 70 százalékán Windows 11 fut, azonban a Windows 10 továbbra is messze áll a kihalástól a közel 29% piaci részesedésével. Magyarországon jelenleg 60% magasságában jár a Windows 11, míg az elődje tízből négy számítógépen van használatban.

Az nem tűnik valószínűnek, hogy a Microsoft hajlandó volna foglalkozni a francia tüntetők 2030-as követelésével, de talán lesz annyi a vállalatban, hogy kiterjessze egy újabb évvel az ingyenes támogatást.

Ez azért is kritikus, mert a memóriaválság miatt elrobbant a számítógépek ára, a belátható jövőben pedig csak rosszabbodni fog a helyzet.

Emiatt a korábbinál is nagyobb mozgástérre van szükségük a fogyasztóknak, a Microsoft és a számítógépgyártók a legrosszabb pillanatban próbálnak új PC-t vetetni velük.