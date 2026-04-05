Ez sokaknál kiveri majd a biztosítékot: jön a kötelező Windows 11 frissítés

Folytatja az elmúlt évtizedben megszokottá tett kényszerítőzését a Microsoft, bejelentése szerint a következő időszakban minden olyan Windows 11 Home és Windows 11 Pro rendszert futtató számítógépre fel fogja erőszakolni az operációs rendszer 25H2 változatát, amelyek nem állnak céges felügyelet alatt.

Aki még kapta volna meg, annál hamarosan települni fog a legújabb Windows 11

Fotó: Windows / Unsplash

A Microsoft azzal érvel, hogy a frissítésre kerülő számítógépek az előző Windows 11 24H2 főverziót futtatják, ennek a támogatása 2026. október 13-án véget ér, onnantól nem készít biztonsági és funkcionális javításokat hozzá.

Emiatt a következő fél évben minden érintett PC-t átállít majd a tavaly ősszel kiadott, jelenleg éppen legújabb 25H2 kiadásra, hogy ne maradjanak támogatás nélkül.

Legfeljebb halogatni lehet a Windows 11 frissítését

Az egyetlen jó hír, hogy a számítógépek felhasználóinak elméletileg nem származik majd érdemi kellemetlenségük ebből. A jelenlegi Windowsuk titokban már megkapta a 25H2 változat összes újítását, így csak aktiválni kell azokat egy pillanatok alatt települő, apró méretű frissítéssel.

Nem lesz az, hogy kiesik plusz fél órára a számítógép, mert nagy frissítést telepítget a Windows.

A másik jó hír, hogy a számítógépezők talán észre sem vesznek semmit az egészből, annyira kevés tényleges újdonságot hozott a tavaly őszi Windows 11. Ezzel összefüggésben az sem túl valószínű, hogy problémát okozna az újabb főverzióra való átállás.

Akinek még nem települt a legújabb Windows 11 a számítógépére, de most manuálisan elvégezné az átállást, annak Gépház alkalmazás Windows Update részében elég manuálisan egy frissítéskeresést indítania, fel kell bukkannia a szükséges csomagnak.

Aki viszont szeretné a legtovább húzni az átállást, az ugyanitt szüneteltetheti a frissítéseket. Viszont ez a jelenleg használt Windows 11-hez kiadott biztonsági frissítéseket is érinti, így komoly megfontolást igényel, hogy érdemes-e ilyet tenni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!