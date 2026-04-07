Ez sokaknál kiveri a biztosítékot: a Windows már magától telepít

Továbbra sem kíván beletörődni a felhasználók akaratába a Microsoft, a Windows Central beszámolója szerint a közeli jövőtől olyan trükkel fog előállni, amely garantáltan felbőszíti majd a Windows 11-es számítógépet használók egy részét. A szokásostól eltérően nem a Copilot chatbotot kívánja reklámozni, hanem az elmúlt időszakban a háttérbe szorult Edge böngészőt.

Évek óta képtelen részesedést szerezni a Microsoft Edge, hiába a Windows gyári böngészője

A Microsoft Edge legújabb béta változatának piszkos trükkje, hogy a települése után mindig automatikusan betöltődik a Windowsba való bejelentkezéskor, tolakodóan a számítógépezők arcába fog robbanni. Az első alkalommal megjelenik majd egy tájékoztató csík a tetején, hogy innentől kezdve ez lesz az újmódi rendszer, hacsak aktívan meg nem tiltják az automatikus elindulását.

Két módon lesz letiltható a viselkedés: a tájékoztató csíkon lévő „Nem, köszönöm” gomb megnyomásával, tovább a Edge beállítómenüjének megfelelő opciójával.

Nem kell a Windowst használóknak az Edge böngésző

A Microsoft reklámfogását egyértelműen az elkeseredettség hajtja. Az Internet Explorer utódjának globális és számítógépes piaci részesedése a StatCounter szerint már bő két éve 11-13% között hullámzik, nem tud felhasználókat elvenni a piacvezető Google Chrome-tól, mobilokon pedig képtelen említésre méltó piaci részesedést szerezni.

Hazánkban ennél is rosszabb a Microsoft böngészőjének a helyzete, szintén csak a számítógépes használatot tekintve a Chrome 71 százalékkal piacvezető, Firefoxszal a magyarok 10%-a netezik, míg az Edge olyan 9% környékén mozog. A nemzetközi trendnek megfelelően mobilon és tableten senki sem használja a Microsoft böngészőjét.

