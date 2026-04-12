Búcsúzna a Windowstól a francia közigazgatás

Franciaország fokozatosan csökkenteni kívánja az amerikai technológiai cégektől való függőségét, ennek részeként pedig egyes kormányzati számítógépeken Linuxra kívánja cserélni a Windowst. A tájékoztatás szerint a döntésben nem játszott érdemi szerepet költségcsökkentési vagy biztonsági faktor, az elsődleges célt a digitális szuverenitás növelése jelenti.

Az új informatikai irány kulcseleme a Linux, amely ingyenesen elérhető és testre szabható operációs rendszerként világszerte népszerű. A francia kormány digitális ügynöksége, a DINUM lesz az első, ahol megkezdik az átállást, bár a teljes bevezetés ütemterve egyelőre nem ismert.

Nem csak a franciák búcsúznának a Windowstól

A lépés egy szélesebb európai törekvés része, amely a külföldi technológiai szolgáltatóktól való függés csökkentését célozza, nemrég egy német tartomány is bejelentette a Windowstól való búcsúzkodást.

David Amiel francia költségvetési miniszter szerint az ország célja, hogy „visszaszerezze a digitális sorsának az irányítását”. Véleménye szerint a franciák nem engedhetik meg többé, hogy ne legyen kontrolljuk adataik és a digitális infrastruktúrájuk felett.

Franciaország már eddig is tett korai lépéseket a külföldi techcégektől való függőség csökkentése érdekében, a Microsoft Teams értekezleti szoftvert a francia Jitsire cserélte.

