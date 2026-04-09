Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

Elszakadhat a nézők cérnája a YouTube ötletétől

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Hallatlanul hosszú reklámblokkot tesztel. Még élvezhetetlenebbé válhat a YouTube.
Folytatja a nézők idegein való táncolást a YouTube. Az egykoron a reklámok megjelenítése ellenére is élvezhető szolgáltatásból végleg poklot csinálna azon nézők számára, akik még mindig nem voltak hajlandóak előfizetni a havidíjas Premium-csomagra.

Teszteli a YouTube, hogy hol van az okostévés nézők türelmének a határa
Fotó: Roman Odintsov / Pexels

A legutóbb az okostévés nézőkön csattant az ostor, a YouTube mostanra széles körben bevezette a 30 másodperces és átugorhatatlan reklámblokkokat. A nézők természetesen utálják ezt, ám ez addig nem zavarja a céget, amíg a felhasználók tömegesen ott nem hagyják miatta a szolgáltatást.

Most szórványos beszámolók érkeztek a YouTube következő nagy húzásáról: szintén okostévéken egyeseknek már 90 másodperces és átugorhatatlan reklámot mutogat a szolgáltatás.

Szűk körű tesztet hajthat végre a YouTube

Jelen pillanatban az a legvalószínűbb, hogy csak szűk körben teszteli a másfél perces reklámokat a videómegosztó. Arra kíváncsi, hogy meddig feszítheti a húrt.

Mikortól válnak olyan hosszúvá a reklámok, hogy a feldühödött nézők elkezdik miattuk nagy számban otthagyni a megtekinteni próbált videókat.

Remélhetően 90 másodperc bőven elégnek bizonyul ehhez, így a vállalat kénytelen lesz letenni a maratoni reklámblokk bevezetéséről. 

