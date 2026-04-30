Ingyenes lett a YouTube egyik legjobb funkciója

Közönségkedvenc funkciót kezdett globális ingyenessé tenni a YouTube, hamarosan Android és iOS rendszereken is bárki használhatja a kép a képben (Picture-in-Picture, PiP) üzemmódot. Ez egy multitaskingra tervezett funkció, a videók nézése közben a YouTube appot a háttérbe küldve nem áll meg a lejátszás, hanem egy lebegő felületen továbbra is látszik a videó, így a nézése közben használhatóak más appok. A lebegő videóablak átméretezhető és áthúzható, hogy jobban látszódjon vagy ne legyen útban.

Ha ingyen nem is minden videónál érhető el, de így is hasznos a YouTube funkciója

A kép a képben mód eddig kizárólag a YouTube Premium havidíjas előfizetéssel rendelkező számára volt elérhető. Természetesen beletelhet pár napba, mire mindenkinél ténylegesen elérhetővé válik, plusz a YouTube mobilappot is frissíteni kell a legújabb verzióra.

Végül a funkciót külön aktiválni is kell, ez a YouTube mobilapp → profilkép → Beállítások ikon → Általános → Kép a képben billenőkapcsolóval történik.

Nem érhető el az összes YouTube-videónál a kép a képben

Sajnos a kép a képben nem lett teljesen ingyenes, a YouTube szerint csak a hosszú formátumú és nem zenei videók esetében tudják majd aktiválni a Premium-előfizetéssel nem rendelkezők.

Emiatt például a chatappokban való csevegés vagy a hírek olvasása közben nem lehet majd zenét hallgatni, a YouTube mobilapp háttérbe küldésekor továbbra is megszakad majd a lejátszás.

A napokban ez már a YouTube második váratlan húzása, a videómegosztó letilthatóvá tette a rövid videókat a kezdőoldalán.

