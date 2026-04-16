Letilthatóvá vált a YouTube leggyűlöltebb funkciója

Üzleti értelemben hatalmas sikernek örvendenek a YouTube Shorts rövid videók. A videómegosztó szolgáltatás évek óta agresszíven próbálja erőltetni ezeket a nézőkre, így az idei év elejére már napi 200 milliárd megtekintést hoznak, a nézőik közel 59 százaléka a 18-34 év közti korosztályból kerül ki.

Letilthatóvá vált a YouTube Shorts rövid videók ajánlgatása

Fotó: Volodymyr Proskurovskyi / Unsplash

A látszólagos siker ellenére a TikTok másolása miatt életre hívott Shorts videók a YouTube legmegosztóbb jelenségei: a klasszikus YouTube-élmény hívei mereven elutasítják ezeket, és borzasztóan zavarja őket, hogy újból és újból felbukkannak az ajánlóblokkjaik.

Most vége a kínjaiknak: a YouTube lehetővé tette a Shorts videók ajánlgatásának a kikapcsolását.

Így mondhat búcsút a YouTube rövid videóinak

A rövid videók ajánlgatása jelenleg csak a YouTube mobilappján keresztül tiltható le, azonban a jelek szerint ha ez megtörténik, akkor a böngészős felületről is eltűnnek a blokkjai.

A YouTube mobilapp megnyitását követően

a jobb alsó sarokban lévő profilképre kell koppintani;

majd a jobb felső sarokban lévő beállítógombra szükséges nyomni,

a menüben az Időgazdálkodást kell választani;

végül legalul a Napi korlátok részben be kell kapcsolni a Shorts-feed korlátja billenőkapcsolót, a felugró menüben pedig a 0 percet kell kiválasztani.

Ennyi az egész, innentől kezdve a YouTube kezdőlapja egyáltalán nem fog többé rövid videókat mutatni. A Feliratkozások oldalon továbbra is feltűnhetnek a rövid videók, de ezek az olyan csatornáktól származnak, amelyeket feliratkoztak a nézők.

