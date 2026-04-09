MI-vel videókat hozhatnak létre magukról a youtuberek

Az év eleji beharangozását követően a YouTube megkezdte a mesterséges intelligenciás avatar funkció elérhetővé tételét a youtubereknek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy generatív mesterséges intelligenciával készült, rövid videókat készítsenek saját magukról, élethű kinézettel és beszédhanggal szintetikus tartalmakban szerepeltessék magukat.

Jó kérdés, hogy mire tudják és kívánják majd hasznosítani a youtuberek az MI avataros rövid videókat

A YouTube szerint a funkció a normál mobilappjából és a YouTube Create videószerkesztő appból is elérhető lesz. Akinél már aktív és használni kívánja, annak először egy szelfis videót kell rögzítenie az instrukciók alapján, beszédhanggal együtt.

A rendszer ebből a videóból készíti el azt az avatart, amely az MI-vel készített rövid videók alapját fogja képezni.

Meglévő videókba is bemixelhetik magukat a youtuberek

Az avatar létrehozását követően a rövid videók készítése a generatív MI-s videógenerálók esetében megszokott módon történik: szövegben kell megadni, hogy miről szóljon és hogy nézzen ki az elkészíteni kívánt tartalom.

Ezen túlmenően arra is lehetőség van, hogy egy meglévő rövid videóba mixeljék be magukat a tartalomkészítők.

Egyelőre nem világos, hogy a legtöbb youtubert mennyire érdekli a MI-alapú klónjukat mutató rövid videók készítésének a lehetősége, ténylegesen mennyire lesz hasznos számukra. A lehetőségben nagy kreatív potenciál van a humoros tartalmak létrehozására, potenciálisan ez válhat a fő használati terévé, míg a „komoly” tartalomkészítők akár szándékosan is kerülhetik, számukra akár megítélésbeli kockázatot is hordozhat a használata.

A funkcióval kapcsolatos további tudnivalók, hogy legalább 18 évesnek kell lennie a használatához, a nem használt avatarokat pedig három év után automatikusan törli a YouTube.

