Vigyázzon az aprójára, már megint jön a Zuckerberg!

A sosem lehet elég tehetősnek lenni hitvallású Mark Zuckerberg újból lesújt a világ népességére, az Instagram után a havi 3 milliárd aktív felhasználóval rendelkező WhatsAppban is új pénznyomtatási módszert kíván bevezetni.

Mark Zuckerberg továbbra is élesen figyeli a monetizációs lehetőségeket

A kezdeti híreket követően a Meta mostanra megerősítette, hogy WhatsApp Plus néven hamarosan havidíjas előfizetést indít a csevegőappban, de persze a jelenleg elérhető alap funkcióit meghagyja ingyenesnek, nehogy más appra váltsanak a felhasználók.

Ahogy tompul Zuckerberg ceruzája, úgy fog egyre vastagabban

A fizetős csomag elsősorban testreszabási lehetőségekkel próbálja eladni magát, különleges matricákat, egyedi témákat, ikonokat, személyre szabható értesítéseket kínál, plusz több csevegést lehet majd kitűzni a kezdőlapján.

Ezek nem hangzanak túlságosan meggyőző érveknek a WhatsApp Plus-ra való előfizetés mellett, ehhez képest viszont igencsak drága mulatság lehet. Az egyelőre szűk körű tesztelés alatt álló csomagért az európai tesztelőktől jelenleg 2,49 eurót, olyan 900 forintot próbál kérni a csevegőalkalmazás, ami a csekély kézzel fogható előnyét tekintve elég soknak hat.

Vállveregetésért cserébe évi 11 ezer forint elég sok pénz.

A WhatsApp Plus előfizetés színre lépése nem okozott meglepetést, a Meta már az év elején pedzegette, hogy minden szolgáltatásába havidíjas előfizetést kíván erőltetni, hogy további bevételt generáljon belőlük. További érdekesség, hogy Zuckerberg-birodalom általi felvásárlása előtt a WhatsApp egyes régiókban évi 1 dollárt kért a használatáért, így nem totális újdonság az esetében a felhasználóktól való közvetlen pénzkérés.

