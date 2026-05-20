Az adatközpontok új veszélyt hozhatnak – egész városrészek szenvedhetnek miatta

Jórészt a mesterséges intelligencia számítási igényének köszönhetően gombamód szaporodnak az amerikai városokban az adatközpontok. Ezek eddig elsősorban az óriási áramfogyasztásuk és a zajterhelésük miatt kerültek a figyelem középpontjába, ám egy új kutatás szerint olyan is problémát is okoznak, amelyről eddig kevesen tudtak: érezhetően emelik a levegő hőmérsékletét a szomszédságukban - írja a techxplore.
Az Arizonai Állami Egyetem kutatói Phoenix térségében – az Egyesült Államok legmelegebb nagyvárosi körzetében – végeztek méréseket, és megdöbbentő eredményekre jutottak. A szerverek hűtéséből keletkező hulladékhő szélirányban akár 2,2 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést okozhat a szomszédos lakónegyedekben.
Az adatközpontok hűtései a környezeti hőmérsékletnél 8–14 Celsius-fokkal melegebb levegőt bocsátottak ki, ami jól érzékelhető hőbuborékot hozott létre a telephely körül.
Valamit kezdeni kell az adatközpontok fűtőhatásával
Olyan koncentrált villamosenergia-fogyasztásról – és ezáltal hőkibocsátásról – van szó, hogy komolyan aggódni kezdtünk a helyi és a szélirányú környékre gyakorolt hatás miatt
– mondta David Sailor, a kutatás vezető szerzője.
Az adataik alapján egyetlen adatközpont annyi hulladékhőt termelhet, mint 40 ezer háztartás együttvéve. A mérések szerint a létesítményektől fél kilométerre is kimutatható lehet a levegő indokolatlanul magas hőmérséklete.
Ez különösen aggasztó az olyan városokban, amelyekben az extrém meleg már most is súlyos közegészségügyi kockázatot jelent. Egyetlen Celsius-fokos emelkedés is elegendő ahhoz, hogy egész városnegyedekben megugorjon a klímák használata, ami ráadásul még tovább fokozza a hőszennyezést.
Az Egyesült Államok adatközponti kapacitása 2030-ra várhatóan megduplázódik. A kutatók célja nem az iparág elítélése, hanem olyan megoldások – zöldövezetek, épülettervezési módosítások, mikroklíma-modellek – kidolgozása, amelyek az adatközpontok működésének veszélyeztetése nélkül kontrollálhatják a hőszennyezésüket. A legjobb természetesen a felesleges hő hasznosítása volna, ám ennek a témakörnek a firtatását meghagyják más kollégák számára.
A modern technológiai világ egyik leginkább elhallgatott problémájával állunk szemben. Az adatközpontok, amelyek a digitális életünk alapját képezik, megdöbbentő mennyiségű energiát fogyasztanak. Robert Davies, a téma egyik vezető szakértője nemrégiben riasztó összehasonlítást tett: ezek a létesítmények hőtermelése akkora, mint egy kis méretű atombomba robbanása. Ez a kijelentés sokkolónak tűnhet első hallásra, azonban a számok nem hazudnak.
