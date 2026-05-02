Ezek az alkalmazások titokban meríthetik a telefon akkumulátorát

Aki figyeli a telefonja akkumulátorának fogyását, sokszor meglepődik azon, hogy a készülék tétlen állapotban is jelentős mértékben merül. Ennek hátterében legtöbbször nem hardverprobléma áll, hanem a háttérben futó alkalmazások sokasága, amelyek folyamatosan dolgoznak – akkor is, amikor a telefon képernyője sötét.

Néhány beállítás, és az akkumulátor lényegesen tovább bírja

A modern okostelefonok operációs rendszerei ugyan igyekeznek kezelni ezt a problémát, de a fejlesztők sokszor megtalálják a módját, hogy alkalmazásaik akkor is aktívak maradjanak, amikor nem kellene. Az eredmény: gyorsabb akkumulátormerülés, több adatforgalom és melegebb készülék.

Melyek a leggyakoribb akkumulátorfalók a háttérben?

A leginkább érintett alkalmazáskategóriák, amelyeket érdemes elsőként megvizsgálni:

A közösségimédia-alkalmazások az egyik legnagyobb akkumulátorfalók közé tartoznak. A Facebook, az Instagram, a TikTok és hasonló platformok folyamatosan frissítik az értesítéseket, szinkronizálják a tartalmat és helymeghatározást végeznek – még akkor is, ha napok óta nem nyitottuk meg őket. Ezek az alkalmazások ráadásul sokszor úgy vannak beállítva, hogy a rendszer ne korlátozza a háttéraktivitásukat, így különösen mohón fogyasztják az akkumulátort.

Az e-mail és naptáralkalmazások szintén folyamatosan dolgoznak a háttérben. A valós idejű szinkronizálás kényelmes funkció, de ha egyszerre több fiókot is kezel a telefon, ez komoly akkumulátorterhelést jelent. Az automatikus szinkronizálás időközének növelése – például 15 perc helyett 30 vagy 60 perc – érezhető javulást hozhat anélkül, hogy komolyabb kényelmi hátrányt okozna.

A helymeghatározást folyamatosan használó alkalmazások szintén jelentős akkumulátorfogyasztást okoznak. Számos alkalmazás – időjárás, futárkövető, bevásárlólistás app – kér és kap hozzáférést a GPS-hez, és ezt akkor is aktívan használja, amikor a háttérben fut. Érdemes minden alkalmazásnál egyenként megnézni a helymeghatározási beállítást, és ahol lehet, átállítani „csak használat közben" módra.

Hogyan azonosítjuk és szorítjuk vissza az akkumulátorfalókat?

Mind Androidon, mind iOS-en elérhető egy részletes akkumulátorhasználati statisztika, amely megmutatja, melyik alkalmazás mennyi energiát fogyasztott az elmúlt 24 órában vagy egy héten belül. Androidon a Beállítások / Akkumulátor / Akkumulátorhasználat menüben, iOS-en a Beállítások / Akkumulátor menüpontban találjuk ezt. Ha egy alkalmazás feltűnően magas értéket mutat annak ellenére, hogy ritkán használjuk, érdemes korlátozni a háttéraktivitását vagy teljesen eltávolítani. Emellett az energiatakarékos mód bekapcsolása – akár manuálisan, akár egy bizonyos töltöttségi szint alatt automatikusan – szintén sokat segíthet a napi akkumulátor-élettartam meghosszabbításában.