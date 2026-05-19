Ez lehet a megoldás az állatmenhelyek kisegítésére

Egy független webfejlesztő különleges ötlettel vált virális szenzációvá: létrehozott egy weboldalt, ahol a felhasználók élőben nézhetik és etethetik a mentett macskákat. A Feed The Cat nevű platform kamerákkal figyeli az etetőállomásokat, a nézők kontrolláltan tápot adhatnak a mentett vagy még állatmenhelyen lévő macskáknak, és pénzadományokkal járulhatnak hozzá az ellátásukhoz – írja a DEXERTO.

Állatmenhely: online etetéssel kaphatnak segítséget a mentett állatok

Fotó: Feed The Cat

Az oldal eredetileg személyes projektként indult. A fejlesztő munkanélküliként inspirációt merített egy kínai alkalmazásból, amely szintén lehetővé tette a kóbor állatok távoli etetését. Először csak a saját macskáját, Bishopot akarta távolról figyelni, később azonban megszületett az ötlet, hogy mások számára is elérhetővé teszi a rendszert. A platform mára chattel, online rádióval és több kamerával működik.

Óriási segítség lehet az ötlet az állatmenhelyeknek

A projekt nemcsak szórakoztató, de jótékony célt is szolgál. A fejlesztő elsősorban menhelyekkel és állatmentő szervezetekkel működne együtt, hogy nagyobb figyelmet kapjanak az örökbefogadásra váró állatok, és persze csökkenjen az őket ellátó szervezetek anyagi terhe.

Az állatorvosi költségek és az esetleges főállású dolgozók mellett a menhelyek legsúlyosabb kiadását a pártfogoltjaik etetése jelenti. Rengeteg állatmentő szervezet hónapról hónapra a puszta túlélésért küzd, gyakran jelentős adósságot cipelve a vállán.

Az anyagi támogatók kamerás etetésen keresztüli szerzése újszerű ötlet arra, hogy miként lehetne a jelenleginél masszívan több embert bevonni az állatok mentésének a finanszírozásába. Ráadásul ha elég donort tudnának toborozni az állatvédők, akkor egyénenként szimbolikusnak mondható összegű támogatásokból is sikerülhetne elég forrást bevonniuk a pénzügyi helyzetük stabilizálásához.

