Megpróbálkozik a gondolatolvasással az Android

Tavaly decemberben felröppent a pletyka, hogy a Pixel 10 mobilcsalád után a Google szélesebb körben is elérhetővé tenné a kevés figyelmet kapott Magic Cue funkciójának kissé lebutított változatát. A legfrissebb hírek szerint Contextual Suggestions, avagy kontextuális ajánlatok néven most megkezdődhetett ennek a lassú kiadása az Android 16 rendszerű mobilokra.

Megkezdődhetett a Contextual Suggestions kiadása az android 16 rendszerű mobilokra – Fotó: Unsplash

A kontextuális ajánlatok funkció figyeli a mobilozók szokásait és a gyakran látogatott helyeit, általánosságban véve a napi rutinjukat, majd ezek alapján automatikusan javaslatokat kínál fel. A leírásában lévő példát felhozva ha valaki rendszeresen zenét hallgat az edzőteremben, akkor a megérkezését követően a zeneappja felajánlhatja egy alkalomhoz illő lejátszási lista elindítását.

Állítólag tiszteli a magánszférát az Android újítása

A Google szerint az új funkció mesterséges intelligenciát használ arra, hogy felismerje a mintákat és előre megjósolja a felhasználók igényeit. A mindehhez szükséges adatokat helyileg tárolja és dolgozza fel a mobilokon, ami adatvédelmi szempontból kiváló, de felveti annak a gyanúját, hogy neurális feldolgozóegységgel (NPU) ellátott rendszerlapkát követel a funkció. Ez erősen leszűkítheti az olyan készülékeket, amelyeken egyáltalán futtatható, egy darabig csak az elmúlt években megjelent csúcsmobilok kiváltsága lehet a kontextuális ajánlatok megjelenítése.

Hírünk írásáig a Google nem kommentálta a funkciót, a csendes elérhetővé tételének megkezdése ellenére hivatalosan még semmit sem kommunikált róla.