Százezernél is több autórajongó hátára került céltábla

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium több mint százezer ember adatait szeretné megszerezni többek közt a Apple és a Google közreműködésével, mivel az érintettek illegális tevékenységbe bonyolódhattak. A pereskedés központjában egy amerikai tulajokkal rendelkező, de a Kajmán-szigeteken bejegyzett cég áll, ennek az EZ Lynk nevű mobilappjával ugyanis nem csak az autók teljesítménye figyelhető és hangolható, de a szunnyadó lóerők feloldása érdekében a károsanyag-kibocsátási korlátozásaik is kiüthetőek lehetnek vele.

Az Igazságügyi Minisztérium szerint törvénytelen a kibocsátási korlátozások megszüntetésére alkalmas funkciót kínálni az autórajongóknak, így perbe fogta az EZ Lynk fejlesztőjét. A cég ügyvédei tagadják, hogy ez a funkció lenne az alkalmazás fő vonzereje, állításuk szerint számos tökéletesen legális célra is használható.

Kíváncsi a felperes az autótuningos appot használók kilétére

A fejlesztőcég ellen indított per nem meglepő, de az már szokatlan, hogy Igazságügyi Minisztérium ki akarja deríteni az EZ Lynk appot használtak és a hozzá kapcsolódó hardvert megvásároltak személyazonosságát. Az alperes birtokában lévő saját adatok mellett többek közt az App Store és a Play Áruház releváns információt is kikérné.

Az EZ Lynk ügyvédei szerint az adatkérés felesleges túlkapás és a magánszféra megsértése. A minisztériumnak nincs szüksége az ügyfelek adataira ahhoz, hogy megpróbálhassa bizonyítani a felhozott vádját.

Aaron Mackey, az Electronic Frontier Foundation jogi vezetője „különösen problémásnak” nevezte az Igazságügyi Minisztérium adatkövetelését. A nyilvánvaló kérdés, hogy mire kívánja használni az adatokat a minisztérium, más érdemi célja látszólag nincs a követelésének, minthogy a cég után megpróbáljon a felhasználói után menni.

Mackey szerint veszélyes volna jóváhagyni a követelést, nem lehet bárkit automatikusan potenciális bűnelkövetőnek tekinteni csak azért, mert valamilyen okból használ egy bizonyos technológiát.

Az Egyesült Államok jogrendszerében alapvetően a vádló félnek kell bizonyítania a vádlott bűnösségét, nem pedig a vádlottnak az ártatlanságát. Nem illik bele ebbe az elvbe, hogy a minisztérium vakon lövöldözni próbáljon több mint százezer emberre, mert elméletben akár tilosban is járhattak. Ha viszont nem erre a célja kívánja felhasználni az adatokat, akkor nincs szüksége az adatokra.