Egyetlen támadás, és minden kártyaadatunk illetéktelen kezekbe kerülhet

Az online vásárlás során a böngésző által felkínált kártyamentés valóban kényelmes: nem kell minden alkalommal előkeresni a tárcánkat és begépelni a 16 jegyű kártyaszámot, a lejárati dátumot és a CVV kódot. Ez a kényelem azonban komoly árat fizethet biztonsági szempontból – és a legtöbben csak akkor szembesülnek ezzel, amikor már késő.

A böngészők által tárolt bankkártyaadatok védelme gyártónként eltérő szintű, de alapvetően az operációs rendszer felhasználói fiókjához kötött titkosítással történik. Ez azt jelenti, hogy aki hozzáfér a számítógépünkhöz – legyen szó egy ismerősről, egy munkatársról vagy egy kártékony szoftverről –, viszonylag könnyen hozzáférhet a tárolt kártyaadatokhoz is.

Miért különösen veszélyes a böngészőben tárolt bankkártya?

A legfontosabb kockázatok, amelyekkel számolni kell:

Az infostealer típusú kártékony szoftverek kifejezetten a böngészők által tárolt adatokat célozzák. Ezek a programok – amelyek sokszor egy látszólag ártatlan letöltéssel vagy e-mail-melléklettel kerülnek a gépre – képesek egyetlen lépésben kiolvasni az összes böngészőben mentett kártyaadatot, jelszót és munkamenet-tokent. A kártyaadatok ezután másodpercek alatt felhasználhatók online vásárlásokhoz, amelyekhez sokszor CVV kód sem szükséges.

A megosztott számítógépek szintén komoly kockázatot jelentenek. Munkahelyi gépen, közös családi számítógépen vagy bármilyen más megosztott eszközön mentett kártyaadatok bármely más felhasználó számára elérhetők lehetnek – néhány kattintással, jelszó nélkül, a böngésző beállítási menüjéből.

Az adatszivárgások szintén érinthetik a böngészőben tárolt adatokat. Ha a böngészőfiókunk – például a Google- vagy Microsoft-fiókunk – kompromittálódik, a szinkronizált kártyaadatok is veszélybe kerülhetnek, függetlenül attól, hogy hány eszközön használjuk a böngészőt.

Milyen biztonságosabb alternatívák léteznek?

Az egyik legjobb megoldás a virtuális bankkártya használata online vásárlásoknál, amelyről korábban részletesen írtunk. A virtuális kártya elkülönített, korlátozott kerettel rendelkező fizetési eszköz, amelynek adatai kiszivárgás esetén sem adnak hozzáférést a főszámlánkhoz. Egyre több magyar bank kínál ilyen megoldást.