Ezen a napon tömegesen fognak lebetegedni a dolgozók

Nem minden járvány megjóslásához kell pandémiakutatónak vagy jövőbelátónak lenni, állítja Strauss Zelnick. A Take-Two játékkiadó első embere az iicon szórakoztatóipari konferencia vendégeként súlyos betegséghullámot jósolt 2026. november 19-ére, meglátása szerint globálisan akár milliók jelenthetnek majd beteget a munkahelyeiken, amiből jókora zűrzavar lehet.

Vírusként csap majd le a GTA 6, tömeges beteget jelentésekre lehet számítani a cégeknél

A kérdéses nap csütörtökre fog esni, a betegséghullámot pedig minden idők legnagyobb szórakoztatóipari termékmegjelenése okozhatja: aznap fog elérhetővé válni PlayStation 5 és Xbox Series konzolokra a Grand Theft Auto VI.

Jó esély van rá, hogy a nyílt világú akciójátékból már előrendelésben több millió példány fogy majd, garantáltan bomba lesz a megjelenése.

Ezek a dolgozók immunisak a GTA 6-betegségre

Némileg könnyít a munkáltatók helyzetén, hogy a tömeges megbetegedést kiváltó játék első körben csak PS5 és Xbox Series konzolokra jelenik majd meg, így az ezekkel rendelkező munkavállalók esetében fokozott a munkából való kiesés veszélye.

A nem gamer kollégák, továbbá a PC vagy Nintendo Switch platformokon játszó munkatársak esetében hihetőbb, hogy tényleg megfázás vagy téli vírus ütötte ki őket.

Zelnick a napokban több helyen és alkalommal is beszélt a GTA 6-ról. Állítása szerint nem lesz rajta őrült árcédula, noha számos játékipari szereplő remélte, hogy megkezdi a 100 dolláros ár normalizálását a videójátékoknál. Ezen túlmenően hamarosan elindul megjelenés előtti reklámkampánya, így rengeteg új információ jön majd a Vice City városában játszódó játékról.

