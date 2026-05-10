Ezek a böngészőbővítmények valóban hasznosak

A böngészőbővítmények kis programok, amelyek közvetlenül a böngészőbe épülnek, és kibővítik annak funkcióit. Reklámblokkolók, jelszókezelők, fordítók, ártörténet-követők, sötét mód kapcsolók – a hasznos bővítmények valóban megkönnyítik a mindennapi böngészést. A probléma az, hogy ugyanez a hozzáférés, amelyet egy hasznos bővítmény kap a böngészőhöz, egy rosszindulatú program kezében rendkívül veszélyes eszközzé válhat.

Sok mindenre figyelni kell egy bővítmény telepítése előtt

A Chrome, Firefox és Edge áruházaiban egyaránt előfordultak már olyan bővítmények, amelyek látszólag ártatlan funkciókat kínáltak, miközben a háttérben böngészési adatokat gyűjtöttek, hirdetéseket injektáltak az oldalakba, vagy egyenesen jelszavakat loptak el.

Mik a valóban hasznos és megbízható bővítmények ismérvei?

A legmegbízhatóbb és leginkább ajánlott kategóriák, amelyeket érdemes telepíteni:

A reklámblokkolók és adatvédelmi bővítmények közül az uBlock Origin és a Privacy Badger a legelterjedtebb és legjobban auditált megoldások. Ezek nyílt forráskódúak, rendszeresen ellenőrzöttek, és csak annyi hozzáférést kérnek, amennyi a működésükhöz valóban szükséges.

A jelszókezelő bővítmények – mint a Bitwarden vagy a 1Password böngészőbővítménye – szintén megbízható kategóriát képviselnek, feltéve, hogy a mögöttes alkalmazás is megbízható. Ezek a bővítmények csak a bejelentkezési felületeken aktiválódnak, és nem figyelik az összes meglátogatott oldalt.

Az ártörténet-követők, mint a Honey vagy a Keepa, hasznos vásárlási segédeszközök, de érdemes tudni, hogy cserébe részletes böngészési adatokat gyűjtenek a vásárlási szokásainkról – ezt az adatvédelmi tájékoztatójukban általában le is írják.

Mire figyeljünk telepítés előtt?

Az engedélykérések vizsgálata az első és legfontosabb lépés. Ha egy bővítmény – legyen szó akár egy egyszerű sötét mód kapcsolóról – hozzáférést kér az összes meglátogatott weboldalhoz, a vágólaphoz és a bejelentkezési adatokhoz, az aránytalanul sok jogosultság a feladatához képest. A fejlesztő személyének és a felhasználói értékelések számának ellenőrzése szintén sokat elárul: egy frissen feltöltött, kevés értékeléssel rendelkező bővítmény esetén fokozott óvatosság javasolt.

Rendszeresen érdemes átnézni a telepített bővítmények listáját is, és törölni azokat, amelyeket már nem használunk – minden telepített bővítmény potenciális támadási felület.

A böngészőbővítmények hasznosak lehetnek, de telepítésük előtt mindig érdemes megvizsgálni, ki a fejlesztő, milyen engedélyeket kér a program, és valóban szükséges-e mindez a hirdetett funkcióhoz. A kevesebb bővítmény általában biztonságosabb – és ha valamit már nem használunk, törölni sokkal jobb megoldás, mint csak kikapcsolni.