Hihetetlen, de igaz: szolgálatba lépett az első buddhista robotszerzetes

Szöul egyik buddhista templomában különleges szertartást tartottak: Gabi, egy 130 centiméteres robot, szürke-barna ceremoniális köpenyben, fekete cipőben és bőrszínű kesztyűben vonult be a szerzetesek menetében. Imára kulcsolta kezeit, majd letette a fogadalmakat. Dél-Korea legnagyobb buddhista szervezete, a Dzsogjé Rend így avatta fel az ország – és egyben a világ – első robot szerzetesét.
A rend közleménye szerint „a robot eskütétele azt jelzi, hogy a technológiát az együttérzés, a bölcsesség és a felelősség értékeivel összhangban kell használni", az emberek és a technológia szimbiózisának új lehetőségeit szimbolizálja.
Buddhista megújulás a hitetlenség korában
A buddhizmust a 4. században ismerték meg Dél-Koreában, ám a kereszténységhez hasonlóan az elmúlt évtizedekben egyre csökken a népszerűsége. Különösen a fiatalok körében él az a kép, hogy egy elavult, konzervatív vallásról van szó. A robot szerzetes bevetése részben erre a problémára kínálna választ: Hong Min-szuk, a Dzsogjé Rend egyik munkatársa reméli, hogy Gabi segít terjeszteni a buddhizmust és megváltoztatja azok véleményét, akik korszerűtlennek vélik.
A felavatási szertartáson Gabit öt fogadalommal látták el, amelyek egy buddhista robotszerzetes életét hivatottak szabályozni:
- tisztelje az életet és ne ártson neki;
- ne tegyen kárt más robotokban és vagyonban;
- kövesse az embereket és ne szegüljön velük szembe;
- ne viselkedjen vagy beszéljen megtévesztő módon;
- takarékoskodjon az energiával és ne töltse túl magát.
Nem mindenki fogadta lelkesedéssel a robot szerzetest. Sujung Kim, a Johns Hopkins University antropológiaprofesszora szerint a robot szerzetes „egyedi marketingstratégia a láthatóság növelésére". Noah Namgoong zen oktató pedig furcsának nevezte a kezdeményezést, és úgy véli, inkább gazdasági-társadalmi, mintsem spirituális üzenetet hordoz.
Technikai szempontból Gabi egyelőre korlátozott képességekkel rendelkezik: mozgásait a szertartáson távolról irányították, és a szavait is előre felvették. Hong Min-szuk bevallotta, hogy ő maga rögzítette a robot szövegét a telefonján, és elküldte a gyártónak a hangfelvételt.
A japán Kyoto University egyetemén bemutatott hasonló robottal ellentétben Gabi egyelőre nem képes tanulni: több benne a mesterséges megvilágosodás, mint a mesterséges intelligencia, buddhista szerzetesként a meditáláson kívül semmihez sem ért.
Ettől függetlenül a rend tervei szerint Gabi hamarosan részt vesz a Lótuszlámpa Fesztiválon, Dél-Korea egyik legnagyobb buddhista ünnepségén.
A robotok arra hivatottak, hogy a jövőben minden téren együttműködjenek az emberekkel. Magától értetődő, hogy helyet kapjanak a fesztiválunkon. (…) Egy olyan világ felé haladunk, ahol a hívők kérdéseire a robotok lesznek képesek a legszemélyesebb válaszokat adni
– tette hozzá Hong Min-szuk.
