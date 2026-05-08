Hihetetlen, de igaz: szolgálatba lépett az első buddhista robotszerzetes

Szöul egyik buddhista templomában különleges szertartást tartottak: Gabi, egy 130 centiméteres robot, szürke-barna ceremoniális köpenyben, fekete cipőben és bőrszínű kesztyűben vonult be a szerzetesek menetében. Imára kulcsolta kezeit, majd letette a fogadalmakat. Dél-Korea legnagyobb buddhista szervezete, a Dzsogjé Rend így avatta fel az ország – és egyben a világ – első robot szerzetesét.

A buddhista robotszerzetes fogadalomtétel közben Szöulban

Fotó: Reuters / X

A rend közleménye szerint „a robot eskütétele azt jelzi, hogy a technológiát az együttérzés, a bölcsesség és a felelősség értékeivel összhangban kell használni", az emberek és a technológia szimbiózisának új lehetőségeit szimbolizálja.

Buddhista megújulás a hitetlenség korában

A buddhizmust a 4. században ismerték meg Dél-Koreában, ám a kereszténységhez hasonlóan az elmúlt évtizedekben egyre csökken a népszerűsége. Különösen a fiatalok körében él az a kép, hogy egy elavult, konzervatív vallásról van szó. A robot szerzetes bevetése részben erre a problémára kínálna választ: Hong Min-szuk, a Dzsogjé Rend egyik munkatársa reméli, hogy Gabi segít terjeszteni a buddhizmust és megváltoztatja azok véleményét, akik korszerűtlennek vélik.

A felavatási szertartáson Gabit öt fogadalommal látták el, amelyek egy buddhista robotszerzetes életét hivatottak szabályozni:

tisztelje az életet és ne ártson neki;

ne tegyen kárt más robotokban és vagyonban;

kövesse az embereket és ne szegüljön velük szembe;

ne viselkedjen vagy beszéljen megtévesztő módon;

takarékoskodjon az energiával és ne töltse túl magát.

Nem mindenki fogadta lelkesedéssel a robot szerzetest. Sujung Kim, a Johns Hopkins University antropológiaprofesszora szerint a robot szerzetes „egyedi marketingstratégia a láthatóság növelésére". Noah Namgoong zen oktató pedig furcsának nevezte a kezdeményezést, és úgy véli, inkább gazdasági-társadalmi, mintsem spirituális üzenetet hordoz.

South Korea's first humanoid robot monk made its debut at Jogye Temple in Seoul, ahead of Buddha's birthday. Gabi, the 130-centimeter-tall robot, wore a traditional grey-and-brown Buddhist robe and stood before monks as it pledged to devote itself to Buddhism pic.twitter.com/NDzDANRkhl — Reuters (@Reuters) May 6, 2026

Technikai szempontból Gabi egyelőre korlátozott képességekkel rendelkezik: mozgásait a szertartáson távolról irányították, és a szavait is előre felvették. Hong Min-szuk bevallotta, hogy ő maga rögzítette a robot szövegét a telefonján, és elküldte a gyártónak a hangfelvételt.