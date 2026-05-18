Ingyen megkapják egy ország lakói a fizetős ChatGPT-t

Világelső együttműködést jelentett be Málta és az OpenAI, az 574 ezer fős lakosságú szigetország polgárai hamarosan egy évig ingyen használhatják majd a ChatGPT havidíjas változatát. A ChatGPT Plus országonként eltérő árazást használ, de Európában olyan 25 euró (9 ezer Ft) körül van a havidíja, így a máltaiak nagyjából 300 euró, durván 108 ezer forint értékű szolgáltatást vehetnek majd igénybe ingyen az állami program jóvoltából, hívta fel a figyelmet az Engadget.

A ChatGPT havidíjas változatát ingyen élvezheti a máltaiak egy évig – Fotó: pexels.com

Az OpenAI szerint ez az első ilyen országos partnerség a világon. A program célja, hogy a máltaiak minél szélesebb körben megismerjék a generatív mesterséges intelligencia lehetőségeit és felhasználási módjait, hiszen ez a magánéletben és az üzletben is gyümölcsözőnek bizonyulhat.

Képzést kell végezni az ingyenes ChatGPT Pluszért

A máltai programban a ChatGPT Pluszhoz ingyen hozzáférést kérőknek először el kell végezniük egy online képzést, amelyet a Máltai Egyetem készített. A tanfolyam nemcsak az MI lehetőségeinek és használatának az alapjait mutatja be, de a technológia felelős használatára is hangsúlyt helyez.

Ez kritikusnak bizonyulhat a nem éppen olcsó projekt sikerében, hiszen tudniuk kell az MI-ről gyakran csak a hírekben olvasó polgároknak arról, hogy konkrétan hogyan fogjanak hozzá a technológia használatához.

A máltai program még ebben a hónapban megkezdődhet, elsőként csak az ország területén tartózkodó polgárok érhetik majd el, de később a külföldön tartózkodók is csatlakozhatnak hozzájuk.

