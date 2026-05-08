Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói

Trusted Contact néven új funkciót vezet be az OpenAI, amely lehetővé teszi, hogy a ChatGPT-t használók vészhelyzeti kapcsolatfelvétel céljából kijelöljenek egy megbízható felnőttet. Amennyiben a chatbot aggasztó, önkárosítással vagy öngyilkossággal kapcsolatos üzeneteket észlel, akkor a chatüzenetek belső átvizsgálását követően a cég moderátorai riaszthatják a vészkontaktot.

Fotó: Pexels

A vészkontakt nem nézheti meg a gyanús csevegéseket, de beszélgetésindító tanácsokkal ellátja az OpenAI, hogy miként próbálja megnyílásra sarkallni a gyanús üzeneteket írt rokont vagy barátot.

Az ötlet hátterében jogi és társadalmi nyomás áll. Az OpenAI ellen több haláleset kapcsán indítottak pert, amelyekben a hozzátartozók azt állítják, hogy a ChatGPT nem megfelelően reagált a felhasználók lelki válságára, sőt egyes esetekben ösztönözte is az önkárosítást.

Így működik a ChatGPT új biztonsági rendszere

A felhasználók a ChatGPT beállítófelületén adhatnak majd meg egy felnőttkorú személyt megbízható kapcsolatként. A vészkontaktnak nem kell ChatGPT-fiókkal rendelkeznie, de a beállítását követően egy héten belül jóvá kell hagynia, hogy probléma észlelése esetén őt értesítse e-mailben, SMS-ben, vagy mobilappos értesítésben az OpenAI. A vészkontakt bármikor törölhető és megváltoztatható.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság vezetője üdvözölte az OpenAI kezdeményezését. Arthur Evans szerint remek ötlet, hogy gyanús jelek esetén rögtön egy olyan személyt próbál értesíteni a cég, akivel szabad választásából bizalmi viszonyban áll a felhasználó, hiszen ez nagyban növeli annak az esélyét, hogy sikerül valódi segítséget nyújtani számára.

A Trusted Contact funkciót várhatóan néhány héten belül világszerte aktiválja majd az OpenAI, első körben csak pár országban, többek közt Dél-Koreában élesedett.

