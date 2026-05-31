A mesterséges intelligencia egyre több feladatot végez el helyettünk, legyen szó információkeresésről vagy hosszú weblapok tartalmának az összefoglalásáról. Ennek ellenére egy friss kutatás most arra figyelmeztet, hogy a legnépszerűbb ChatGPT továbbra sem képes megbízhatóan felismerni, mikor kiberbűnözők a befolyásolására szánt, rejtett utasításokat helyeznek el a weblapokon – írja a The Register.

ChatGPT sebezhetőségre figyelmeztetnek: támadó linkek kerülhetnek a válaszokba

Fotó: freepik / Magnific

Ezt a támadási formát prompt injectionnek nevezik, a legújabb példákkal pedig Andi Ahmeti és társai álltak elő. Permision biztonsági cég szakértői demonstrálták, hogy amennyiben a felhasználók rejtett utasításokat tartalmazó weblapok összegzésére kérik a ChatGPT-t, akkor a chatbot vakon követi a támadók instrukcióit.

A technikával megtévesztő üzenetek, támadó internetes linkek és QR-kódok szúrhatóak be a ChatGPT által generált válaszokba.

Kibertámadásokra használható a ChatGPT sebezhetősége

A biztonsági cég kutatói április végén átadták a kutatásuk eredményeit a ChatGPT fejlesztőjének, ám az OpenAI gyorsan lezárta a bejelentésüket azzal, hogy nem tudja reprodukálni a hibát. Május elején emiatt egy jelentősen bővített változatot is beküldtek, azonban ezt az eredeti bejelentés duplikátumának nevezte a cég, és gyorsan lezárta a hibajegyet.

A kutatók szerint nem igaz, hogy a második bejelentésük duplikátum lett volna, és vitatni próbálták a hibajegy lezárását, de senki sem volt hajlandó válaszolni a megkeresésükre.

A második bejelentés lezárása óta teljes a csend: a ChatGPT fejlesztője nem hajlandó kommunikálni a biztonsági kutatókkal, és az ügyről elsőként beszámolt The Register megkereséseire sem válaszolt. A cég viselkedése olyan benyomást kelt, mintha agyon akarná hallgatni az ügyet, noha ez lehetetlen és kontraproduktív.

A biztonsági kutatók annyit tudnak javasolni a ChatGPT-t használóknak, hogy legyenek éberek, kezeljék maximális fenntartásokkal a chatbot válaszaiban váratlanul felbukkant riogatásokat és linkeket.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!