A Google végre beismerte? Túl sok adatot kaptak a weboldalak

Régóta kért magánszféravédelmi funkció kezdett elérhetővé válni a Chrome androidos változatában. A mobilozók ezentúl eldönthetik majd, hogy a precíz vagy a hozzávetőleges földrajzi helyzetüket osztják meg a weboldalakkal, mikor azok valamilyen oknál fogva kíváncsiak erre az információra.

A Chrome helymegosztás új funkciójával már nem kell minden weboldalnak pontos GPS-koordinátákat megadnia.

Kettő helyett három opciót biztosít majd a Chrome

A Google szerint egyes esetekben fontos, hogy a weblapok megkapják a mobilozók precíz helyadatait, például mikor a legközelebbi bankautomatát keresik. Máskor ez teljesen felesleges, a helyi időjárás vagy hírek keresésekor elég környékszinten tudniuk az oldalaknak, hogy hol vannak a látogatóik, nem kell ismerniük a méterre precíz földrajzi koordinátáikat.

Az androidos Chrome eddig nem jeleskedett a helyadatok védelmében: ha egy weblap GPS-koordinátákat kért, akkor a mobilozók vagy jóváhagyták a precíz adatok átadását, vagy elutasították az információ közlését.

A most bevezetés alatt álló, megközelítő földrajzi hely átadása opció a régóta hiányzó láncszem a kettő véglet között: a magánszféra viszonylagos védelme mellett kényelmesebbé teheti egyes weboldalak és netes szolgáltatások használatát.

A Google tájékoztatása szerint az újdonság első körben androidos eszközökön debütál, később pedig a számítógépes Chrome-ban is megjelenik. Nem világos, hogy a böngésző Apple eszközein futó változataiban mikor válik elérhetővé a megközelítő helyadatok megosztása.

