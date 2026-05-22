Több milliárd számítógép van veszélyben a Chrome miatt

Ijesztő biztonsági problémára derült fény a Chrome böngésző motorjában, miután a Google véletlenül nyilvánosságra hozta egy több éve javítatlan sebezhetőség leírását. A támadási felület lehetővé teszi, hogy rosszban sántikáló webhelyek által elindított JavaScript-kódok akkor is futva maradjanak a háttérben, amikor a felhasználó már bezárta a böngészőjét – írja a BLEEPINGCOMPUTER.

Chrome sebezhetőség: veszélyes hiba érintheti a Chromium-alapú böngészőket

A hibát Lyra Rebane biztonsági kutató még 2022-ben fedezte fel és jelentette, majd 2024 őszén a Google egyik fejlesztője súlyos sebezhetőségnek titulálta. Nem teljesen klasszikus értelemben vett sérülékenységről van szó, hanem inkább egy olyan bugról, amellyel rosszindulatúan vissza lehet élni, jellegét tekintve távoli kódfuttatásnak titulálható.

A felfedezője szerint a hibával reális lehet a több tízezer fertőzött böngészőből álló botnetek létrehozása, miközben a felhasználók észre sem veszik, hogy valami nem stimmel.

A hibával létrehozható botnetek leginkább reklámcsalásra vagy túlterheléses támadásra lehetnek alkalmasak, hiszen a folyamatosan futó háttérfolyamat miatt a támadó kód állandón képes irányítószerverrel kommunikálni. Önmagában a most leleplezett hiba kihasználásával a támadók nem férnek hozzá a számítógépek háttértárához, nem tudnak további kártevőket telepíteni azokra.

A Chrome motorját használó összes böngésző érintett

A gondot tovább súlyosbítja, hogy a hiba a nyílt forráskódú Chromium böngészőmotorban van, így nem csak a Google Chrome-ban működik, de többek közt a Microsoft Edge, a Brave, az Opera és a Vivaldi is megörökölték. Csak a Firefoxot és a Safarit használóknak nem kell tartaniuk az áldozattá válásától.

Ettől függetlenül a sebezhetőség csak a mostani kitudódásával vált gyakorlati problémává.

A Google egyik fejlesztője 2026. február 10-én javítottnak jelölte a sebezhetőséget, a felfedezőjének pedig megítéltek 1000 dollár jutalmat, azonban a javítása vagy rossz, vagy nem lett beforgatva a Chromium kódbázisába.

Akármi is legyen a helyzet, a hiba javítottnak jelölése miatt a Chromium hibakövető rendszere 14 héttel később nyilvánosan elérhetővé tette a biztonsági probléma teljes műszaki leírását, így hirtelen nulladik napi sebezhetőség vált belőle.