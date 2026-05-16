Hogyan szabaduljunk meg a bosszantó cookie-felugró ablakaitól?

A GDPR, vagyis az európai adatvédelmi rendelet 2018-as bevezetése óta szinte minden weboldal köteles tájékoztatni a látogatókat a sütik – vagyis cookie-k – használatáról, és beleegyezésüket kérni. Az elképzelés nemes volt: a felhasználók döntsenek arról, milyen adatokat osztanak meg a weboldalakkal. A valóság azonban egészen más lett: az internetet elárasztották a félrevezető, manipulatív és egyre nagyobb felugró ablakok, amelyek elsődleges célja nem a tájékoztatás, hanem az, hogy a felhasználó minél gyorsabban mindent elfogadjon.

A cookie-felugró ablakok néhány böngésző bővítmény és adatvédelmi beállítás segítségével szinte teljesen eltüntethetők.

Ezt a jelenséget „dark pattern" – vagyis sötét minta – névvel illeti a szakma: az elfogadás gombja nagy és színes, az elutasításé apró és szürke, a részletes beállítások pedig sokszor tíz-húsz kattintásnyi mélységben rejtőznek.

Miért nem mindegy, hogy elfogadjuk-e a cookie-kat?

A döntés következményei, amelyeket érdemes ismerni:

Az analitikai és hirdetési cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalak és hirdetési hálózatok nyomon kövessék a böngészési szokásainkat – azt, hogy milyen oldalakat látogatunk, mire kattintunk, és mennyi időt töltünk egyes tartalmak megtekintésével. Ezeket az adatokat célzott hirdetések megjelenítésére és részletes felhasználói profilok felépítésére használják.

A szükséges cookie-k elfogadása viszont valóban szükséges a legtöbb weboldal megfelelő működéséhez. Ezek tárolják a bejelentkezési állapotot, a bevásárlókosár tartalmát és az alapvető munkamenet-adatokat – ezek nélkül sok weboldal egyszerűen nem működne.

A harmadik féltől származó cookie-k a leginkább aggályosak adatvédelmi szempontból, mivel ezeket nem az adott weboldal, hanem külső hirdetési hálózatok helyezik el, és más weboldalakon is nyomon követhetnek minket.

Hogyan szabadulhatunk meg a felugró ablakoktól?

A leghatékonyabb megoldások, amelyeket sorban érdemes kipróbálni:

A Consent-O-Matic és az I don't care about cookies böngészőbővítmények automatikusan kezelik a cookie-felugró ablakokat – lehetőség szerint csak a szükséges cookie-kat fogadják el, és elutasítják a hirdetési és nyomkövető sütiket. Ezek a bővítmények Chrome, Firefox és Edge böngészőkre egyaránt elérhetők, és telepítés után szinte teljesen eltüntetik a felugró ablakokat.

Az uBlock Origin reklámblokkoló szintén rendelkezik cookie-felugró ablak szűrési funkcióval – ha már telepítve van, érdemes bekapcsolni a vonatkozó szűrőlistát a beállításokban. Ez egyszerre blokkolja a reklámokat és a cookie-felugró ablakokat.

A böngészők beépített adatvédelmi beállításai szintén segíthetnek. A Firefox alapértelmezetten blokkolja a harmadik féltől származó cookie-kat, a Chrome pedig fokozatosan vezeti be a saját cookie-kezelési megoldásait. Érdemes megnézni a böngésző adatvédelmi beállításait, és bekapcsolni a harmadik féltől származó cookie-k blokkolását – ez nem szünteti meg a felugró ablakokat, de csökkenti az elfogadásuk hatását.

A cookie-felugró ablakok ellen nem kell tehetetlenül állnunk – néhány bővítmény telepítésével és néhány böngészőbeállítás módosításával jelentősen csökkenthetjük a bosszantó megszakításokat, miközben az adatvédelmünk is javul. A Consent-O-Matic vagy az I don't care about cookies bővítmény telepítése az egyik legkönnyebb és leghatékonyabb módja annak, hogy visszaszerezzük az irányítást a böngészési élmény felett.