Látványos eredményeket ért el a holland rendőrség új bűnüldözési kampánya, amelyben nyilvánosan próbálták azonosítani a klasszikus és online csalókat. A „Game Over?!” nevű akció során a hatóságok először elhomályosított fotókat tettek közzé a gyanúsítottakról, majd figyelmeztették őket: ha két héten belül nem adják fel magukat, akkor nyilvánosságra hozzák az arcukat és a polgárok segítségét kérik az azonosításukban – írja a theregister.com.

Megszégyenítéssel kerítik elő a csalókat egy országban

A közösségi média mellett többek közt benzinkutakon, bevásárlóközpontokban és vonatállomásokon is megjelent fenyegetések meglepően hatékonynak bizonyultak: a kampány során keresett 100 személyből 34-en feladták magukat a határidő lejárta előtt, további 40 személyt pedig az arcuk felfedését követően, lakossági bejelentésekkel sikerült kézre keríteni.

A holland csalók is az idősekre utaznak

A rendőrség szerint a csalások egyre nagyobb társadalmi problémát jelentenek Hollandiában, különösen az idősek körében, gyakran elsődlegesen rájuk utaznak a csalók. A bűnözők ügyintézőknek, gyűjtőknek, újabban rendőrüknek adják ki magukat, és így próbálják megszerezni az áldozatok pénzét vagy egyéb értékeit.

A rendőrség szerint a kampánynak köszönhetően azonosított, legfiatalabb gyanúsított mindössze 14 éves volt, a legidősebb pedig 42-nek bizonyult. A gyanúsítottak átlagéletkora csupán 22 évre jött ki, ami a hatóság szerint részben annak tudható be, hogy a szálakat a háttérből mozgató bűnözők fiatalokat szerveznek be a hálózataik bővítése érdekében.