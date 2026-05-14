Megőrült a Qualcomm, tovább drágulhatnak a csúcsmobilok

Az androidos mobilokat vásárlók java kiválóan elvan a középkategóriás készülékekkel, a 300-500 dolláros telefonjaikhoz képest az 1000 dollárnál kezdődő csúcsmobilokat egyre inkább csak a jobb kameráik teszik vonzóvá. A helyzet mögött részben az áll, hogy az elmúlt években folyamatosan emelkedett a prémium telefonok ára, és a kétszeres-háromszoros vételi áraikért nem adnak elég értéket ahhoz, hogy indokolható legyen a rendkívüli feláruk kifizetése – írja a digitaltrends.com.
A csúcskategóriás telefonok folyamatos drágulása nem csak a mobilgyártókon múlik, a trend mögött részben a Qualcomm áll, amely évek óta brutálisan emelgeti a bennük használt Snapdragon rendszerchipek árait. Most egy közismert szivárogtató szerint újabb lélektani határt készül átlépni a vállalat, a várhatóan az év végén bemutatkozó Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro chipjének ára átlépheti a 300 dollárt.
A Qualcomm arra készülhet, hogy a csúcs Snapdragon chipért elkérje egy komplett alsó-középkategóriás telefon árát a mobilgyártóktól.
Triplázódásánál jár a csúcsmobilokba szánt Snapdragon ára
Az árcédula már első blikkre is őrülten tűnik, azonban a szivárogtató segített további kontextusba helyezni a helyzetet: négy évvel ezelőtt még 120-130 dollárba került a csúcsmobilokba szánt Snapdragon rendszerlapka, azóta a Qualcomm évente olyan 40 dollárokkal emelgeti az újabb modellek árait.
A helyzet mögött részben állítólag az áll, hogy a Qualcomm mániásan szeretné teljesítmény tekintetében legyőzni az Apple házon belüli fejlesztett chipjeit, így többek közt a létező legújabb gyártástechnológiát veszi igénybe, ám ez aránytalanul drágítja a felső polcos termékeit.
A helyzet nonszensz, hiszen a Qualcomm Snapdragon chipek és az Apple A-szériás lapkák üzleti értelemben nem rivális termékek:
az előbbiek csak az androidos mobilokban használatosak, míg az utóbbiak az iPhone-ok lelkét adják, és ez nem is fog megváltozni.
A mobilokba szánt processzorok piacán a Qualcomm messze legnagyobb riválisa MediaTek, azonban versenytárs állandó lemaradásban van hozzá képest, így csak ahhoz képest kell megőriznie a lépéselőnyét, hogy ne kerüljön bajba. Az Apple-lel való rivalizálásnak nincs gyakorlati értelme, csak arra jó, hogy értelmetlenül drágítja az androidos csúcsmobilokat.
