Hátsó kaput csempésztek a legendás alkalmazásba

A Kaspersky kiberbiztonsági cég riasztása szerint ismeretlen támadók 2026. április 8-a körül betörtek a DAEMON Tools weboldalára, majd kártékony kóddal fertőzött verziókat terjesztettek belőle a hivatalos letöltési oldalán keresztül. A program egy virtuális optikai meghajtók kezelésére való, máig széles körben használt megoldás, a hátsó kaput nyitni képes telepítőkészleteit ezrek töltötték le a világ száznál is több országából – írja a BLEEPINGCOMPUTER.

Fotó: Wikipedia

A fertőzés kétlépéses volt. Első körben a DAEMON Tools telepítésével együtt adatlopó program került az áldozatok számítógépeire, amely összegyűjtötte az alapvető rendszerinformációkat – az eszköznevet, a MAC-címet, a futó folyamatokat és a telepített szoftvereket –, majd ezeket elküldte a támadóknak.

Az összegyűjtött adatok alapján a támadók kiválasztották, hogy a támadás második fázisában kinek a számítógépére telepítenek hátsó kaput.

DAEMON Tools – Célzott támadásra használták hátsó kapus segédprogramot

A második fázisban egy pehelysúlyú hátsó kaput telepítettek a kézzel kiválasztott áldozatok számítógépeire, amely képes parancsokat végrehajtani, fájlokat letölteni, kódot futtatni. Ez a modul azonban csak pár tucat számítógépre került fel – kizárólag kormányzati, tudományos, ipari és kereskedelmi szervezeteknél, főként Oroszországban, Fehéroroszországban és Thaiföldön.

A Kaspersky szakértői szerint ez egyértelműen célzott támadásra utal, és ugyan a hackerek kilétére és céljaira nem sikerült fényt deríteniük, ám egyes jelek alapján kínaiak lehetnek.

Aki az érintett időszakban töltötte le a DAEMON Tools-t, az minél előbb távolítása el és futtasson víruskeresést a számítógépén. Az alkalmazás 12.5.0.2421 és 12.5.0.2434 közti verziói voltak kártevővel fertőzöttek, a támadók a DTHelper.exe, a DiscSoftBusServiceLite.exe és a DTShellHlp.exe nevű fájlokban rejtették el a támadó kódjaikat.

