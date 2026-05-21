180 darab hangszórót építettek ebbe a bizarr dzsekibe

Felköthetik a nadrágjukat a szándékosan meghökkentő ruhákban utazó divattervezők, a Vollebak nevű ruházati márka bemutatta 180 darab beépített hangszórót tartalmazó, szónikus dzsekijét. A világelsőnek mondott Sonic Jacket hangszórói a testen, a karokon és a kapucnirészen találhatóak, 4 – 20 000 Hz tartományban képesek frekvenciákat megszólaltatni – írja a yankodesign.com.

A Vollebak nevű ruházati márka 180 darab beépített hangszórót tartalmazó, szónikus dzsekije. (A kép illusztráció.)

Fotó: Vollebak

A termék nagy meglepetése, hogy a hangszórók nem kifelé szórják a hangot, hogy két lábon járó hangfallá változtassák a viselőjüket, hanem a test felé irányítják a hanghullámokat. A hangszórók egyáltalán nem zenehallgatásra valók, a Vollebak szerint az extrém ruhadarab a viselőjének hangulatát és elmeállapotát próbálja befolyásolni.

„Ezt a dzsekit nem hallgatod, hanem érzed”

– magyarázza a Vollebak.

Nem a célszerűségéről lesz híres a szónikus dzseki

A dzseki bemutatójában a tervezőcég a mentális hangolásról és a biológiai ritmusok külső igazodásáról (entrainment) beszél. Ezek lényege, hogy bizonyos frekvenciák hatással lehetnek az emberi szervezetre, ezeket a hatásokat kívánja mesterségesen, igény szerinti időben létrehozni a fura dzsekivel.

A dzsekiben MP3-lejátszó és microSD-kártyaolvasó található, alapvetően ezekről játssza le a stimulációnak szánt felvételeket, de a cég szeretné Bluetooth-on keresztül mobilról is vezérelhetővé tenni.

A Vollebak még nem árulta el, hogy mikor, mennyiért, és milyen darabszámban kívánja piacra dobni a Sonic Jacketet. Ezen túlmenően a terméket ugyan nyilvánvalóan nem tömegterméknek és mindennapos viseletre szánja, ám ettől még elmagyarázhatta volna, hogy mit tud a vízállóság terén, továbbá hogyan képzeli el a tisztítását. Annyi biztos, hogy nem tűnik jó ötletnek a mosógépbe való bedobása.

Bezárja a kaput a Sony: rengeteg játékos maradhat hoppon

Véget érhettek a szép idők a számítógépes játékosok számára. Március elején a Bloomberg belsős forrásokra hivatkozva azt állította, hogy a Sony játékkonzolos üzletága befejezi a saját stúdiói által fejlesztett játékok számítógépekre való kiadását, ám a cég akkoriban nem kívánta kommentálni az értesülést.