Elektromos roller akkuján spórolnak – aztán jön a baj

Az Egyesült Királyságban 2025-ben összesen 1760 lítiumakkumulátorral kapcsolatos tűzesetet regisztráltak, derült ki a QBE biztosító által kikért, hatósági statisztikákból. Ez átlagosan napi 4,8 tűzoltói beavatkozást jelent, ami az előző három évhez képest 147 százalékos növekedés. Az esetek számának emelkedése mögött leginkább az elektromos biciklik és rollerek, továbbá az e-cigaretták terjedése áll.

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Elektromos roller okozta tűz: ezért olyan veszélyes a termikus elszabadulás

A tűzesetek gyökere a termikus elszabadulás nevű jelenség, amely sérült vagy nem megfelelően gyártott akkumulátorokban lép fel: hőmérsékletugrást, gáz- és lángkibocsátást, végül robbanást okozhat.

„A termikus elszabadulás által létrehozott tűz másképp ég, sokkal nehezebb megfékezni, akár tízszer annyi vizet igényelhet" – mondta Adrian Simmonds, a QBE szakértője.

Így csökkenthetjük az akkutűz esélyét

Az e-biciklikhez kapcsolódó tűzesetek száma 2022 és 2025 között 149-ről 520-ra ugrott. Spencer Sutcliff, a Londoni Tűzoltóság tűzmegelőzési biztoshelyettese szerint az esetszámok megugrása nem pusztán abból fakad, hogy nagyot nőtt a használatban lévő elektromos kerékpárok és rollerek száma.

A tűzesetek aránytalanul nagy részében hamisított, vagy szimplán noname gyártóktól származó akkuk kapnak lángra. A márkás termékekre nem jellemző a spontánnak tűnő öngyulladás.

A szakértők több tanáccsal szolgáltak azok számára, akik nem szeretnék, ha lángba borulna az elektromos biciklijük vagy rollerük:

csak hivatalos forgalmazótól és megbízható márkától vásároljanak,

töltés közben tartsák szemmel a járgányaikat,

a töltés lehetőség szerint olyan kültéren történjen, ahol egy hirtelen akkutűz nem tud más tárgyakat lángra lobbantani,

és kizárólag a gyártó által jóváhagyott töltőt használjanak.

Ezen túlmenően a tűzjelző használatát is javasolják, hiszen az gyorsan működésbe lép baj esetén, a hangjával ráadásul nemcsak a bicikli vagy roller gazdáját, hanem minden a közelben tartózkodót riaszt.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!