Tényleg fizetős lesz a Facebook? Itt vannak a részletek!

A Meta opcionális előfizetésekkel bővíti a közösségi szolgáltatásait, hogy további bevételre tegyen szert a felhasználóiból. A vállalat a következő hetekben világszerte elindítja a Facebook Plus, az Instagram Plus és a WhatsApp Plus csomagokat, amelyek havidíjért cserébe extra funkciókat kínálnak a felhasználóknak – írja az Engadget.

Új fizetős csomagot indít a Facebook

Mennyibe kerül majd a Facebook Plus?

A Facebook Plus havi olyan 1300 forintnak megfelelő 3,99 dollárba kerül majd, és elsősorban a történetekhez (sztorikhoz) kapcsolódó extrákat tartalmaz. A felhasználók például a megszokott

24 óra helyett 48 órán át elérhetővé tehetik történeteiket,

különleges animált reakciókat küldhetnek, valamint azt is láthatják, hogy hányszor nézték meg a sztorijaikat.

Reklámmentesítés nincs a Facebook előfizetésében

Az új előfizetés részeként lehetőség lesz a Facebook és a Messenger mobilappok ikonjainak a lecserélésére, illetve

az előfizetők úgy nézhetik meg mások történeteit a Meta közösségi szolgáltatásaiban, hogy nem jelennek meg a megtekintők listájában.

A Meta jelzi történetek megosztóinak, hogy ez a funkció a havidíjas felhasználók rendelkezésére áll. A WhatsApp Plus előfizetői olyan extrákat kapnak, mint például több beszélgetést rögzíthetnek a chatlista tetejére, de prémium matricák használatára is lehetőségük nyílik majd.

A Meta által bejelentett Plus előfizetések érdekessége, hogy a viszonylag magas áruk ellenére nem tartalmaznak reklámmentesítést, pedig a döntő többség számára ez lehetne a messze legnagyobb vonzerejük.

Az Európai Unió tagországaiban jogilag rákényszerítették a Metát, hogy kínáljon ilyen opciót, ám az továbbra is különálló előfizetés marad. Ezen túlmenően a személyazonosság igazolására igénybe vehető Meta Verified kitűző is külön tételt képez majd, ez sincs benne a Plus havidíjas csomagok árában.