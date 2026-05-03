Ajjaj, menekülnek a felhasználók a Facebookról?

A Meta negyedéves gyorsjelentése szerint a vállalat összesített napi aktív felhasználóinak száma – amelybe többek közt a Facebook, az Instagram, a WhatsApp és a Messenger felhasználói egyaránt beletartoznak – 20 millióval csökkent az előző negyedévhez képest. A cég szerint a visszaesés hátterében az iráni internetzavarok és az oroszországi WhatsApp-korlátozások állnak.

Aggasztja a befektetőket, hogy a felhasználók egyre nagyobb része talán csak megszokásból nézegeti a Facebookot

A tájékoztatás fenntartásokkal kezelendő, a Meta ugyanis az összes közösségi médiás és chatelős platformjának az adatait egyetlen mutatóba sűrítve közli: nem hajlandó tételesen elárulni, melyik appja mennyi felhasználót veszített.

Egyes kritikusok kiemelték, hogy részben talán a Facebook és az Instagram egyre gyengébb minőségű tartalmakat szállító hírfolyamai kezdhetnek visszaütni a cégre, ám ez természetesen csak spekuláció.

Egyelőre úszik a bevételben a Facebook anyacége

Mindezek ellenére a Meta árbevétele 2021 óta a leggyorsabban nőtt: az egy évvel korábbi 42,3 milliárd dollárhoz képest 56,3 milliárd dollárra emelkedett, ami 33 százalékos növekedést jelent. Ugyanakkor a virtuális valóságos termékeket fejlesztő Reality Labs divízió két környi leépítést követően is 4 milliárd dollárt meghaladó működési veszteséget halmozott fel az elmúlt negyedévben.

További kétes megítélésű fejlemény, hogy az idei évre a Meta 125–145 milliárd dolláros tőkekiadást tervez, ami tíz milliárddal haladja meg a korábbi becslését.

A többletköltséget a magasabb komponensárak és az adatközponti kapacitás bővítése indokolja. Susan Li pénzügyi igazgató a befektetői híváson elismerte, hogy a vállalat alábecsülte a számítási igényeket.

A befektetők sem az aktív felhasználók gyérülésének, sem pedig az őrült extra pénzköltésnek nem örültek, így a Meta részvényárfolyama a pénzügyi jelentés közzétételét követően több mint 7 százalékot esett.

