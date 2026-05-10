Már tesztelik az Apple kamerás fülhallgatóját

Az Apple terveit rendszeresen elsőként kiszivárogtató Mark Gurman újságíró forrásai szerint a végső tesztelési fázisba lépett a régóta pletykált, kamerákkal kiegészített AirPods fülhallgató. A prototípusokkal végzett dizájnvalidációs tesztelés (DVT) az utolsó fázis a tömeggyártásra való előkészítés előtt, azaz a jelek szerint már a rajtvonal felé ballag a világelső megoldást tartalmazó füles - írja a Bloomberg.

Az már biztos, hogy az új fülhallgató az év első félévében nem fog megjelenni az Apple Store-okban

A hírek szerint a termék AirPods Ultra néven láthatja meg a napvilágot, kinézet tekintetében pedig nagyrészt megegyezhet a jelenlegi AirPods Pro 3 modellel, csak valamivel hosszabbak lehetnek a szárai, mert helyet kellett szorítani bennük a kameráknak.

Mire való a kamera a fülhallgatóban?

A beépített és alacsony felbontású kamerák állítólag nem képek készítésére szolgálnak, hanem az új generációs, mesterséges intelligencia által hajtott Sirinek segíthetnek majd felismerni a felhasználó környezetét, kibővítve ezzel az asszisztens lehetőségeit. A füles kamerái környezeti szenzoroknak tekinthetőek.

A fejlesztés előrehaladott fázisa ellenére Gurman felhívta a figyelmet, hogy hiába majdnem kész a hardver, a megjelenés csúszhat, ha az Apple nem elégedett a mesterséges intelligenciás funkciók teljesítményével vagy felhasználói élményével.

A kamerás AirPods fülhallgatókat eredetileg az idei első félévben szerette volna piacra dobni az Apple, ám fejlesztési nehézségek miatt ez biztosan nem fog megtörténni. Gurman informátorai nem tudják, hogy mikor kerülhet piacra a termék, a Bloomberg újságírója pedig szintén nem kívánt a saját szakállára jövőlátót játszani.



