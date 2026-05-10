Tízezernél is több fűnyírót irányíthatnak távolról a hackerek

A The Verge újságírójaként dolgozó Sean Hollister a saját bőrén tapasztalta meg, hogy milyen veszélyeket rejthet egy internetre kapcsolt robotgép. Andreas Makris kiberbiztonsági szakember a tőle körülbelül 10 ezer kilométerre lévő Németországból átvette át az irányítást a Yarbo márkájú robotfűnyírója felett, és egyenesen a földön fekvő újságíró felé irányította azt.

A Yarbo robotfűnyíró

„A földön fekszem. Jön értem. Egy oldalirányú mozdulatot követően már kúszik is a mellkasomra. Ha Andreas Makris nem állította volna meg időben a 90 kilós robotfűnyírót, akkor az forgó pengékkel rám mászott volna” – írta Hollister a kalandról.

A nehézsúlyú robotfűnyíró szerencsére nem okozott horror sérülést, azonban a demonstráció elérte a célját: bebizonyította, hogy mekkora veszélyt jelentenek a biztonsági résekkel teli robotgépek.

Teljesen átvehető távolról az irányítás a fűnyírók felett

A német biztonsági szakember szerint a Yarbo termékei teljesen védtelenek a kibertámadásokkal szemben. A nyomozása szerint világszerte olyan 11 ezer darab van belőlük használatban, mindegyikbe képes lenne belépni, távolról átvehetné felettük az irányítást. Még az sem számítana, ha az önálló életre kelt gépek ijedt gazdái megnyomnák a vészleállító gombot, azonnal újraindíthatná a fűnyírókat. A támadása csak a fűnyírók internetes adatkapcsolatának megszakításával volna megállítható.

Az már csak hab a tortán, hogy a fűnyíró feletti hatalmat átvett hacker képes lekérni az eszköz GPS-koordinátáit, azaz lényegében a tulajdonosának a lakcímét, de éppen a robotgép gazdájának wifi jelszavát és e-mail-címét is eléri. Makris szerint a robotfűnyíróiban talált sebezhetőségekkel első körben a Yarbót kereste, azonban a vállalat szóra sem méltatta, hogy az internetre csatlakozó termékeit nevetve meghackelhetik a hozzáértők. Emiatt kereste meg a The Verge újságíróját, szerencsére a kiadvány nagy port kavart cikke már elég volt a vállalat ingerküszöbének az eléréséhez.

A Yarbo egy 1200 szavas közleményben reagált a médiafelhajtásra. Bocsánatot kért a vevőktől, állítása szerint egyelőre letiltotta a termékek távoli hozzáférési funkcióját, és folyamatosan érkező szoftverfrissítésekben rendbe fogja tenni a biztonsági hibákat. Addig is a fűnyírók hackelése biztosan csak azzal akadályozható meg, hogy le kell azokat tiltani az internetről. Az átmeneti időszakban a használóik Bluetooth kapcsolaton keresztül, a mobiljaikkal is vezérelhetik azokat.