Megvan a tökéletes galambriasztó? Videón az automatikus vízágyú

A városi élet egyik különösen bosszantó jelensége a tetőn fészkelő galambok által okozott káosz. A madarak nemcsak az ablakpárkányokat és a tetőket piszkítják össze a gyakran erősen fertőző tartalmú székletükkel, de akár a vízelvezető csatornákat is képesek eldugítani a fészkeikkel. A leszállásukat megakadályozó megoldások nem mindenhol lettek kiépítve, vagy nem hatékonyak.

A feltaláló galambriasztó vízágyúja automatikusan felismeri és vízsugárral kergeti el a tetőre szálló madarakat Fotó:Reddit

Automatikusan rátart a galambokra a vízágyú

Így járt egy anonimitásba burkolózó feltaláló is, aki megunta, hogy az egyik párkányára és az ablakától szinte karnyújtásnyira lévő tetőrészre piszkítanak a galambok, így automatizált védelmi rendszert épített az elriasztásukra.

A galambriasztó vízágyúja alig néhány komponensből áll: két szervómotor, egy átalakított és elektromos vízipisztoly, USB-s webkamera, továbbá a vezérlést végző lapkaszámítógép a fő alkatrészei.

A szerkezet határozottan, de állatbarát módon működik: amennyiben leszállt galambot detektál a kamerán át, akkor motorikus vezérlésen keresztül célba veszi és lespricceli vízzel.

A videós demonstráció alapján az eszköz hatékonyan működik, bár a jelenlegi prototípusa nem helyezhető el kültéren, hiszen semmiféle védelemmel sem rendelkezik az eső, a szél, továbbá az UV-sugárzás ellen. Emiatt csak a lakáson belülről, nyitott ablak mellett használható.

Posts from the sideproject

community on Reddit

Ezek a problémák persze kezelhetőek a következő verzióban, plusz ha elég sokáig lődözi kíméletlenül a galambokat, akkor jórészt talán leszokhatnak arról, hogy egyáltalán odarepüljenek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!